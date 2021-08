Summer League 2021 – Top 10 Handles : entre deux briques les chevilles ont dansé, comme quoi nos rookies ont du talent

La Summer League est déjà finie et pour sécher nos larmes (bof), la NBA nous a donc sorti, entre autres, le Top 10 des actions les plus clutchs, et le Top 10 des cross les plus sales. Ok, la SL n’est pas le tournoi de l’année, mais au moins il nous a offert des highlights bien sympas, histoire d’oublier que la reprise n’aura lieu que le 19 octobre. Allez, accrochez bien vos chevilles !

C’est un peu le charme de la Summer League (à moins d’être complètement accro à la balle orange et de vous lever la nuit), et si vous avez préféré rattraper votre retard de sommeil (on vous comprend), vous vous leviez quand même avec deux ou trois actions bien sympathiques le matin, sans pour autant vous être tapé des garbage time géants de 35 minutes. Go du coup faire un petit tour par les cross les plus sales, qui ont désorienté ou même fait tomber quelques malchanceux mais au moins, cela nous aura permis de retenir le nom de quelques mecs totalement inconnus. Évidemment, le cross dont tout le monde a parlé, c’est celui de Cade Cunningham sur son dauphin de la Draft Jalen Green, histoire de le calmer, lui qui veut bousculer la hiérarchie. Pour autant, ce n’était pas le plus sale du tournoi, et pour ça, suffit de demander à nos… Frenchies. Déjà, notre Killian national nous aura régalé, offrant à Wayne Selden un petit tour sur lui-même, complètement déboussolé le pauvre, et qui plus est sanctionné par une ficelle du parking derrière. De son côte, Jaylen Hoard a… mangé, et son maltraiteur s’appelle Jonathan Kuminga, qui vient se placer tout en haut de ce Top Ten. Ca recule un peu, cross, Jaylen dans le vent, appui deux pieds, gros tomar sur tous les jeunots d’OKC… et le mec va jouer avec les Warriors de Steph Curry … ‘fin bref. Au moins, on pourra se vanter (ou pas) d’avoir deux Français sur le podium de ce classement, l’un par sa magie, l’autre car il a subi, mais c’est pas grave Jaylen, beaucoup d’autres pourraient souffrir face à Jo et tu n’auras été que le premier. Voilà voilà, pour le reste, on vous conseille d’aller regarder tout ça, c’est toujours cool à voir, et puis si ça peut vous faire oublier les nouveaux immeubles construits à côté de la salle avec toutes les briques qu’il y a eu cette semaine, c’est pas plus mal. Nous on va aller dormir un peu car on a un mois et demi pour hiberner, à moins que, hum hum.