Summer League 2021 – le Top 10 des actions clutch : c’était quand même bien sympa leur système de shoot en or là

La Summer League 2021 est déjà terminée et avec elle, un petit spleen qui arrive pour les fans de la balle orange. Entre les Playoffs, les Jeux Olympiques et donc la Summer League, on avait bouffé du panier ballon tout l’été mais pour ne pas tomber malade dans les prochains jours, voilà donc l’occasion de vous refaire une petite compil des actions les plus clutchs de cette Summer League. Comme ça, même si vous ne vous êtes pas levé pour mater ces matchs (on ne vous en veut pas), vous pourrez vous la péter devant vos potes : « Quoi, tu ne connais pas Max Strus ? »

Avant de commencer, nous vous prions de respecter un moment de mémoire à Marcel Arceau qui a beaucoup trop souffert durant cette Summer League, puisque le gars n’a pas arrêté de se prendre des parpaings dans la gueule pendant dix jours. D’ailleurs, ça se remarque bien dans le 10 Top des actions clutchs avec plusieurs put-backs et tirs après des rebonds offensifs. Quatre au total sur dix actions, ça fait quand même du shoot raté. Le numéro 1 de ce Top est d’ailleurs le théâtre d’une situation (un peu confuse, on l’avoue) de rebond offensif, où Sharife Cooper, rookie des Hawks, va sortir un gros 3-points dans le corner droit juste devant le banc des Pacers pour permettre à son équipe de passer devant au buzzer. Mais la star de ce Top 10 n’est autre que le co-MVP de cette Summer League, un autre rookie, celui des Nets, Cam Thomas. Drafté en 27e position, Cameron fait deux apparitions dans la compil avec des shoots incroyables du parking contre Washington en toute fin de match. Le second est même un tir en déséquilibre sur un pied pour donner la victoire sur une situation de Golden Bucket. Car on vous le rappelle, sur cette Summer League la NBA expérimentait la « Sudden Death » : à la deuxième overtime, la première équipe à mettre un panier remporte le match. Une Trezeguet quoi. Max Strus du Heat a du coup profité de cette règle pour se faire un nom puisque dans un gros match contre les Grizzlies, il a sorti un shoot en or pour donner la victoire à son équipe, e n’hésitez pas à mémoriser ce passage pour faire le connaisseur.

Dans deux mois, tout pile, la NBA (la vraie) reprendra ses droits, fini les conneries de Golden Bucket ou de buzzers beaters sur des put-back. On n’arrête pas de le répéter, ce qui se passe à Vegas… reste à Vegas.