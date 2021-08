Le pire moment de l’année est arrivé : un mois et demi sans NBA… et il va bien falloir trouver quelque chose à faire

Les Finales NBA ? Déjà loin derrière nous, même si Bobby Portis est probablement encore fin bourré dans une ruelle de Milwaukee. La Draft ? On connait déjà nos loulous par cœur en attendant de les voir performer ou non à la reprise. La Free Agency ? A part si vous êtes un fan inconditionnel de James Ennis tout le monde a trouvé chaussure à son pied. Les Jeux Olympiques ? Notre cœur bat encore la chamade mais tout le monde est désormais bien rentré de Tokyo. La Summer League ? A peine entamée et déjà terminée avec la victoire des Kings. On y est. Les salles sont vides, les insiders sont au ralenti, bien mérité pour certains mais pour la plupart d’entre nous… la période est sombre, sombre et vide de sens. Alors avant la reprise le 16 octobre prochain, voici donc le petit guide utile pour survivre au pays où le basket n’existe pas.

Tiens, y’a la Coupe d’Europe de 3×3 bientôt, et c’est à Paris

Si vous êtes sur Paris du 10 au 12 septembre prochain, on ne saurait que vous conseiller de trainer autour du Trocadéro. En effet, dans un décor travaillé pour l’occasion se déroulera la Coupe d’Europe de 3×3, avec l’occasion de voir nos Equipes de France faire du sale sur la scène continentale. Antoine Eito, Dominique Gentil, Charly Pontens, Jules Rambaut, Franck Seguela, Timothé Vergiat, Alex Vialaret et Raphael Wilson forment aujourd’hui le groupe France en attendant l’annonce du roster officiel, chez les filles les olympiques Ana-Maria Filip, Laetitia Guapo, Migna Touré et Marie-Eve Paget sont accompagnées des réservistes Marie Mané, Caroline Hériaud et de Soana Lucet et Emma Peytour, et pendant deux jours la capitale vivra donc au rythme des rebonds et du fractionné demi-terrain. Si vous n’avez jamais vu de 3×3 c’est le moment, et si vous connaissez le délire vous savez déjà qu’il faut y aller.

Vous connaissez le Paris European Games ?

Si vous n’êtes pas trop ambiance street et que vous préférez les sièges douillets de la Halle Carpentier, vous pourrez également assister les 11 et 12 septembre à une petite sauterie entre amis organisée par le Paris Basket. Paris donc, l’ASVEL, l’Olimpia Milan et l’Alba Berlin s’écharperont sur deux jours afin de faire chauffer les sneakers et on pourra donc apercevoir, entre autres, les premiers pars sous leurs nouvelles couleurs de Victor Wembanyama ou Leo Messi. Enfin presque.

La BIG3 League bat toujours son plein

Vous aimez les stars sur le déclin, avec un peu de bidou et une barbe blanche ? On vous renvoie donc à la fameuse BIG3 League, qui vous offrira son bracket de Playoffs le week-end du 28 août et son grand feu d’artifice le 4 septembre, pour savoir qui de Joe Johnson ou Amir Johnson soulèvera le trophée le moins essentiel de la saison. Attention, bail réservé à ceux qui aiment l’attaque à outrance, les corps de lâche et les anciens thugs reconvertis en chasseurs de billets.

Parlons peu, parlons bien… où partir pour oublier ?

Laissons parler les professionnels en écoutant les conseils de Ouest-France et n’hésitez pas à suivre leurs conseils pour les autres mois de l’année si manquer un bout de saison ne vous fait pas peur. Si ce n’est pas pendant les Playoffs et que la durée n’est pas excessive, on fermera les yeux.

« C’est le mois de la rentrée, et dans le Nord les températures commencent à chuter un peu partout, la grisaille se réinstalle en région parisienne ou en Picardie, le temps n’est plus très favorable aux ballades ni aux visites en extérieur, sauf année exceptionnelle. La Bourgogne en revanche peut bénéficier d’un climat encore doux, qui vous permettra de flâner dans la belle ville de Dijon, avec son charme désuet et ses rues piétonnes, et qui vous servira de point de départ pour des balades à vélo le long du canal du Nivernais, pour des randonnées équestre dans le Morvan, ou encore la découverte des églises romanes du Brionnais. Pour les régions du Sud, voici le moment de profiter des belles arrière-saisons : encore de très douces températures dans cette partie du territoire mais plus de foule dans les rues, qui retrouvent leur calme et leur aspect quotidien plus paisible. Profitez-en pour explorer les endroits qui sont bondés en plein été : Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Biarritz, mais aussi des villes plus discrètes comme Brive, Avignon, Aix-en-Provence, Rodez, Pau, qui recèlent pourtant des trésors. Découvrez le Var avec ses sites naturels ou historiques : la rade de Toulon, les îles d’Hyères, le massif des Maures, Saint-Tropez et son port si célèbre, les villages perchés du pays de Fayence, et le massif de la Sainte-Baume. Il n’y a pas de zone à éviter absolument en septembre, sauf peut-être les régions très montagneuses, où l’ensoleillement est moindre et où les températures peuvent commencer à baisser assez sérieusement. Le nord-ouest connaît en général plus d’épisodes pluvieux que le nord-est : il est donc sans doute plus prudent de renoncer à visiter la Bretagne, la Vendée et la Normandie. »

Le choix de quandpartir.com, notre partenaire (pas du tout)

Pour ceux qui n’arrivent jamais à se décider devant la carte des pizzas, quelqu’un (qu’on imagine très qualifié) a même fait le choix pour vous. Elle est pas belle la vie ?

« Nantes et ses environs nous paraissent constituer un assez bon choix dans la partie nord du pays. Plusieurs monuments historiques méritent votre visite : le Château des Ducs, la Cathédrale saint-Pierre, la Chapelle de l’Oratoire et la place Royale entourée de plusieurs constructions typiques de l’architecture du 19ème siècle. Vous pourrez aussi découvrir dans la cité des musées passionnants comme le musée Jules Vernes et le musée des Beaux-Arts. Autre curiosité très représentative de la ville : les machines articulées de l’Ile de Nantes, avec en particulier l’éléphant mécanique gigantesque, sur lequel vous pourrez grimper. Mais Nantes est également une ville dominée par la verdure : de nombreux espaces boisés, un jardin des plantes, des ruelles paisibles… Vous trouverez de nombreux endroits où vous ressourcer. Parcs et jardins offrent en tout 1100 hectares de ballades et d’excursions. En outre, la ville est très bien équipée d’un point de vue touristique et vous aurez l’embarras du choix pour dénicher hôtel ou restaurant, et cela à tous les prix. Nantes vous servira aussi de base de départ pour visiter des sites tout proches, comme La Baule, Pornic, Le Croisic ou les marais salants de Guérande. »

