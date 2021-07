Instant cinoche, instant seum : découvrez « La Familia », documentaire en cinq épisodes retraçant les épopées espagnoles depuis 20 ans

Quel meilleur moment que ces Jeux Olympiques pour revivre ce qu’il se fait de mieux sur la planète FIBA depuis 20 ans. Quel meilleur moment que ces Jeux Olympiques pour ré-ouvrir quelques pages, aussi, de notre histoire à nous, parfois légendaires mais bien souvent douloureuses.

Vous avez beau être Français, vous connaissez par cœur l’histoire de ce groupe, cette équipe incroyable présente sur tous les fronts depuis bientôt 20 ans. Des visages connus, souvent considérés comme des ennemis de notre belle patrie gauloise, mais des visages également synonymes de beau basket, de médailles, de victoire, de dynastie FIBA. Ricky Rubio, JuanCa Navarro, Rudy Fernandez, Pau Gasol et des dizaines d’autres, Roja implacable aux quatre coins du monde et battue à de bien rares occasions dans les grandes compétitions. En ces temps olympiques ? Figurez-vous que la plateforme vidéo Amazon Prime nous « offre » un documentaire assez exceptionnel, « La Familia », retraçant donc la très longue épopée de cette génération dorée, dans laquelle on apercevra probablement LES DEUX DEFAITES FACE A LA FRANCE EN 2013 ET 2014, mais aussi des dizaines de victoires face à la France, dont celle de l’année dont on ne prononcera pas le nom, dans la ville dont on ne prononcera pas le nom.

Un premier épisode consacré à la genèse de cette formation aussi rouge que dorée, un deuxième qui fait la part belle à l’âge d’or de la sélection entre 2006 et 2008, avec un premier titre de champions du monde, un autre qui met l’accent sur le réveil américain tout en haut de la hiérarchie mondiale, puis ce quatrième épisode que l’on attend tous, ou que l’on oubliera peut-être ostensiblement de regarder, concernant cette période franco-espagnole de 2013 à 2017, un one-one de quatre ans au sommet du basket européen. Le dernier épisode revient sur le Mondial 2019 et le retour en grâce du côté de la Chine, et nous prouve une fois de plus que ce sont bien deux décennies de champagne que viennent de nous offrir les Espagnols, avec tous les maux que ça engendre dans nos mémoires.

Disponible depuis le 13 juillet, « La Familia » vous rappellera donc à la fois à quel point cette Roja est incroyable, à quel point elle dure au très haut niveau, mais aussi à quel point elle fait partie de l’histoire récente de l’Equipe de France. Et on ne va pas se mentir, c’est l’apéritif parfait avant de les taper dans dix jours en demi-finales de Jeux. Chiche ?