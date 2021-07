Jeux Olympiques de Tokyo, preview France – Team USA : taper une équipe qui nous a dans le viseur, c’est l’idée

Alors là, on est sur un gros doss’. France Vs Team USA, c’est peut-être LE duel le plus attendu de ces Jeux Olympiques, du moins en basket. Après s’être écroulés en 2019 en perdant, entre autres, leur quart de finale face à la France, les Américains n’ont qu’une envie : prendre leur revanche. Ça tombe bien, nous on veut leur montrer qu’on peut doubler la mise, et c’est le combo parfait pour un match électrique.

Ntilikina for threeee, le block de Rudy Gobert sur Donovan Mitchell, les États-Unis qui perdent en compétition internationale pour la première fois depuis 2006… Une belle mélodie qui résonne encore dans nos têtes, et on ne veut surtout pas qu’elle s’arrête.

Aujourd’hui, à 14h, les États-Unis et la France ont rendez-vous pour leur entrée en lice dans la compétition, avec évidemment un air… de Mondial 2019. Bon, en Chine, Team USA nous avait peut-être pris de haut mais, là, on peut vous garantir que Kevin Durant et ses copains ont les Bleus dans le viseur. Il y en a qui n’acceptent pas trop la défaite visiblement et c’est parfait, la victoire ne sera que plus belle pour les hommes de Vincent Collet. On imagine déjà les conversations dans les vestiaires, avec un Evan et un Rudy à bloc, qui boostent leurs troupes en leur disant : on les a tapésune fois, on va les taper aujourd’hui aussi, pendant que Tatum et Middleton iront se plaindre à leurs grands frères Lillard et KD de la défaite qu’ils ont mangé deux ans avant. Oui, car les tricolores vont affronter une toute nouvelle équipe, puisque les seuls témoins des quarts de finale en Chine, ce seront justement Jayson et Khrissou. Le reste ? Que des petits nouveaux prêts, à se faire manger par nos Frenchies pour la première fois.

Ce qui est sûr, c’est que ce match s’annonce complètement fou, parce que les Bleus savent désormais que les ricains ne sont pas invincibles, parce que Team USA… bah c’est Team USA, parce que les deux équipes veulent débuter leur tournoi par une victoire, parce que c’est peut-être l’affiche de la future finale. Et puis au-delà de la confrontation en 2019, on sait à quel point les JO tiennent à cœur aux Américains, et KD compte bien aller chercher sa troisième médaille d’or. Et puis l’Équipe de France, elle, n’a plus eu l’occasion de monter sur le podium des JO depuis la médaille d’argent à Sydney il y a… 21 ans. Ce serait sympa d’enfin repartir avec une nouvelle médaille non ? Eh bien pour cela, il faudra envoyer un gros message aux autres concurrents dès le premier match, n’en déplaise à Coach Pop.

France – Team USA, on l’attend avec impatience, et en même temps ça nous fait très peur. Un peu comme avant de monter dans les montagnes russes et à la fin de l’attraction, tu peux être super content comme repartir en pleurant… Les deux équipes sont enfin au complet, accrochez vous, sensations fortes garanties, et tant pis si tout le monde vomit à 16h.