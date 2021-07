Juancho Hernangomez privé de JO par les Wolves : Gersson Rosas ne plaisante pas, y’a une onzième place à accrocher en 2022

Il aurait du faire partie de cette Roja en quête d’or à Tokyo, mais le pauvre Juancho Hernangomez s’est donc pris un tacle de dernière minute et abandonne ainsi ses rêves olympiques dans le money time. Dur dur, mais on ne badine pas avec la NBA et encore moins avec les président des Wolves.

Les dissensions houleuses entre les dirigeants NBA et les fédérations font partie de la vie d’un basketteur international et Juancho Hernnagomez vient d’en faire les frais. Incertain en raison d’une blessure à l’épaule, l’ailier des Wolves avait tout d’abord vu sa participation aux Jeux être fortement remise en cause, avant d’être finalement autorisé par sa franchise à disputer le tournoi olympique avec sa Roja, avec son frère Willy, afin d’aider son pays à offrir à Pau Gasol le seul titre international qui lui manque. Sauf que le président de Minnesota Gersson Rosas est passé par là, et on a donc appris que Juancho ne disputerait pas la compétition, remplacé dans la foulée par le dénommé Xabi Lopez-Arestegui. C’est dur oh.

😡😡😡😡😡…… — Willy Hernangómez Geuer (@willyhg94) July 24, 2021

Pas content le fraté, pas content non plus Jorge Garbajosa, souvenez-vous, ce grand poilu, autrefois l’un des bourreaux de l’Equipe de France et aujourd’hui à la tête de la fédération espagnole. Selon Jojo les choses étaient claires avec les Wolves, avec la NBA, mais c’est bien le prési qui nous a fait du boudin au buzzer…

On a eu une réunion avec le staff médical des Wolves et on avait le feu vert. On nous avait dit oui. C’est un problème de personne, pas un problème médical, un problème émanant de quelqu’un qui a décidé personnellement que Juancho ne jouerait pas. Je parle de leur président. – Jorge Garbajosa

Pas de Juancho pour la Roja, et un nouvel épisode bien gênant dans le grand livre des bisbilles FIBA / NBA. Toujours sous contrat avec les Wolves mais parfois cité dans les rumeurs de trade à quelques jours du début de la Free Agency, Juancho se voit en tout cas confirmer le bel état d’esprit local et regardera ses bro lutter à Tokyo… à la télé. On ne partira jamais en vacances avec les Espagnols mais franchement, Juancho, t’as tout notre soutien sur ce coup-là.