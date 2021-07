Bradley Beal « pourrait » demander son transfert dans les prochains jours : Washington en ébullition, Poudlard va-t-il perdre son sorcier préféré ?

Alors que la Draft NBA approche à grands pas, les rumeurs de trade s’intensifient dans les médias. Et le gros bruit de couloir du jour concerne un certain… Bradley Beal. L’arrière des Wizards « pourrait » ainsi demander un transfert dans les prochains jours et il risque d’intéresser du monde.

Pas de Woj ou de Shams au menu mais une Fisher Bomb qui enflamme la toile. Selon Jake Fisher, journaliste pour Bleacher Report, un gros transfert pourrait intervenir d’ici jeudi soir. La cible ? Bradley Beal, la star de Washington. Le scoreur réfléchirait en effet à quitter sa franchise de toujours et pour aboutir à ses fins, il présenterait une demande de trade avant la Draft. Si, évidemment, il n’y a rien d’officiel dans ces rumeurs, l’info vaut quand même le détour. On parle du second meilleur marqueur de la Ligue, l’un des meilleurs arrières du pays et une star qui entre à peine dans son prime (28 ans). Si le compère de Russ a encore affolé les compteurs cette année (31,3 points de moyenne), il a toutefois pu constater la différence de niveau qui existe toujours entre son équipe et le reste des places fortes de l’Est. Éliminés avec autorité par les Sixers au premier tour, les Wizards semblent lutter avec un plafond de verre dès qu’il s’agit de la postseason. Sur les quatre dernières saisons, Washington a manqué deux fois les joutes printanières et s’est fait éliminer deux fois au premier tour. Face à ce constat, et malgré un attachement répété envers sa franchise, l’arrière pourrait donc faire ses bagages pour viser un projet sportif plus ambitieux. À un an de la fin de son contrat (il a une player option de 37 millions pour 2022-23), le joueur se sait en position de force et la franchise devra peut-être se faire une raison afin de récupérer la meilleure contrepartie possible.

Qui a envie de mettre la main sur l’ancien pote de John Wall ? On aurait envie de dire les vingt-neuf autres équipes mais certains noms semblent briller davantage dans le flou actuel de D.C. Toujours selon Fisher, et même si aucune liste n’a été remise aux dirigeants, Bilou apprécierait grandement quatre destinations : Boston, Golden State, Miami et Philadelphie. Quatre équipes qui visent ouvertement les sommets et quatre projets qui font plutôt sens pour l’arrière même si c’est bien Washington qui aura le dernier mot pour décider du sort de sa star. La question que tout le monde se pose est évidemment : quelle contrepartie pour satisfaire Tommy Sheppard ? Le GM aura sans doute l’embarras du choix et il a tout intérêt à jouer le jeu des enchères pour gratter un max d’assets. Du pick, des jeunes talents, des joueurs déjà confirmés ? Il sera intéressant de voir sur qui misera l’architecte de Poudlard en cas de transfert. De la même façon, un trade pourrait faire tomber quelques dominos car on imagine mal Russell Westbrook rester pour une reconstruction. Hasard ou coïncidence, son nom circule du côté des Lakers ces derniers jours. Qu’on se le dise, c’est peut-être l’heure du changement à Washington.

Bradley Beal pourrait demander son transfert à quelques jours de la Draft 2021. L’objectif est tout trouvé : mettre la pression sur sa franchise tout en lui permettant de négocier au mieux une belle contrepartie. Neuf ans après son arrivée dans la capitale fédérale, on pourrait donc ne plus revoir BB avec un maillot étoilé et ça risque de faire du bruit si cela arrive. Un gros chapitre est peut-être sur le point de se fermer du côté de D.C.

Source texte : Bleacher Report