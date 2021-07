Les Lakers cherchent à se renforcer à la mène : Chris Paul, Russell Westbrook et Thomas Heurtel sont tous sur la liste, sauf un

A peine les Finales NBA terminées, la horde de journalistes présente à Milwaukee s’est évidemment précipitée non pas pour féliciter Chris Paul pour sa merveilleuse saison, mais plutôt pour tenter de chopper en avant-première un bout d’info sur l’avenir du Point God. Aucune réponse évidemment, smh, mais il n’empêche qu’à quelques jours de l’ouverture de la Free Agency ça commence à spéculer fort et c’est bien normal.

Le nom de Chris Paul n’est jamais bien loin de celui de… LeBron James, mais si, vous savez, le mec qui joue au basket avec Bugs Bunny là. Selon The Undefeated, les Lakers auraient donc un œil très avisé sur le statut de FA du meneur des Suns, et l’âge avancé du joueur couplé à son désir de bague et à son amitié avec LeBron fait évidemment sens, au même titre que la possibilité, rumeur grandissante, dont jouit CP3 de décliner sa player option afin de tester le marché dans quelques jours. Une player option à 44 millions quand même, mais un choix important pour le meneur all-time, en se disant également que ces 44 millions en un an pourraient très bien se transformer en 100 millions sur quatre ans, en 60 sur trois, enfin bref une sacrée somme et un chouïa plus raccord avec son niveau, son « potentiel » et son âge. Les Suns doivent penser à l’avenir, possèdent avec le trio Devin Booker / Deandre Ayton / Mikal Bridges une sacrée belle base, et forcément l’heure des choix arrive, quelques heures seulement après l’immense déception d’une défaite en finale… mais qui ne doit pas masquer pour autant les promesses offertes.

La première décision ? Elle sera à prendre par Chrissou himself, après consultation avec ses dirigeants actuels on imagine, et si CP3 venait à décliner cette fameuse option les Suns resteraient favoris pour garder leur capitaine. Malgré tout, on sait les accointances entre le Point God et LeBron James, on connait le shine de Los Angeles, et voir CP rejoindre les Lakers ferait finalement pas mal de sens. Des Lakers sur tous les fronts puisque, toujours selon The Undefeated, la franchise californienne garderait également un œil sur le dossier… Russell Westbrook, potentiellement disponible via un sign and trade qui pourrait inclure les héros locaux Dennis Schroder et Kyle Kuzma et/ou le crack Talen Horton-Tucker. Chris Paul, Russell Westbrook, ça bouffe à tous les râteliers côté Angelino, avec deux visions quand même assez différente du basket, un peu comme si un mec hésitait entre se marier avec Marie Curie ou Kelly Vedovelli.

Ce qu’il faut retenir ? C’est que quoiqu’il arrive Chris Paul sera au centre des attentions dans les prochains jours. Les Suns tenteront peut-être un coup, les Lakers aussi, à moins que les Pels de Willie Green ou même la JL Bourg ne se penche sur le dossier. Attention tout de même car ça coûtera cher, peut-être pas 44 millions mais cher quand même, mais au bout d’un moment on peut enfin le dire sans gêne : peu importe le montant, Chris Paul mérite et méritera ce qu’il lui arrive.