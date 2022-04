Les Lakers ont décidément le don d’être toujours à la une des journaux, même s’ils ne sont actuellement plus sur les parquets. Dernière affaire en date à Los Angeles : la direction de la franchise pointerait du doigt Klutch Sports, l’agence représentant LeBron James et Anthony Davis, pour son rôle dans le choix du recrutement de Russell Westbrook. On fait le point.

Lorsque les lumières de la Crypto.com Arena s’éteignent, celles de la Cité des Anges restent toujours scintillantes, et le show hollywoodien continue son balai effréné. Alors même si le basket a fait ses bagages depuis maintenant presque trois semaines et ne pointera le bout de son nez qu’en octobre prochain à Los Angeles, la franchise star de la ville n’arrête jamais de faire parler d’elle. Eric Pincus, journaliste NBA pour Bleacher Report, a évoqué dans le cadre d’un dossier consacré au poids des joueurs dans les choix sportifs des équipes, des tensions entre la direction des Lakers et le camp LeBron James – Anthony Davis. Le front office californien l’auraient effectivement mauvaise contre Klutch Sports, l’agence représentant Toto Davis et Bronbron James. La source de cette brouille ? Le recrutement de Russell Westbrook, qui aurait assez largement été influencé par les deux superstars représentées par la boîte de Rich Paul. Tout est bien sûr à prendre avec des pincettes puisqu’il ne s’agit que d’échos de conversations, mais cela dénote plutôt bien du bazar qui doit régner dans les bureau des Purple and Gold. Pour compléter cette information, rappelons que Magic Johnson s’était confié il y a moins d’un mois chez ESPN sur la venue avortée de DeMar DeRozan à L.A., au profit de Russ West du fait de l’action présumée de LeBron James en coulisses.

« James certainly has a strong influence on the Lakers’ decision-making. Multiple sources indicate the team’s front office is internally blaming pressure from Klutch Sports Group (representing both James and Davis) for Westbrook.” good morning @hmfaigen! https://t.co/d5nSC6wJLW — Bryan Toporek (@btoporek) April 27, 2022

La situation chez les Lakers est donc assez… spéciale, tout le monde semblant pointer du doigt tout le monde pour déterminer qui est le responsable de l’échec cuisant de cette année. Il faudra bien suivre cela tout l’été, car les mouvements dans l’effectif des Angelinos devraient être importants. On vous parlait il y a peu des premières rumeurs de transfert de Russell Westbrook, un signe que le joueur est au cœur de la crispation de toutes les parties prenantes de la franchise. Eric Pincus rappelle d’ailleurs à juste titre que LeBron fera l’objet d’une potentielle prolongation de contrat cet été, alors se mettre en mauvais termes avec le King serait assez malvenu. Cela peut expliquer pourquoi les Lakers intégreraient autant James dans les décisions, d’autant plus qu’en qualité de joueur représenté par Klutch Sports, son avenir est d’une certaine manière lié à celui d’Anthony Davis… Imaginez rien qu’un instant le séisme si les deux stars pliaient bagage. Rob Pelinka, general manager de l’équipe, va donc certainement devoir monter au créneau pour essayer d’arranger tout ça et surtout limiter au maximum ce type d’ébruitements qui ne sont absolument pas bénéfiques à son groupe.

Les Lakers sont définitivement très forts pour attirer l’attention sur eux, même si ce n’est pas pour causer de basket à proprement parler. La situation paraît tendue, mais il faut toujours être prudent avec ce type de rumeurs. On suivra bien évidemment tout ça, en attendant que chacun ne prenne officiellement la parole pour éventuellement clarifier les choses.

Sources texte : Bleacher Report/ESPN