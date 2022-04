Éliminé sèchement par les Warriors au premier tour des Playoffs, Nikola Jokic reste néanmoins sur une saison absolument exceptionnelle sous le maillot de Denver. Après un trophée de MVP remporté en 2021 et un autre qui pourrait rentrer dans la poche cette année, on se dirige tout droit vers une supermax extension. Les liasses seraient prêtes et sur la table.

Avant le début des Playoffs, les Nuggets et Nikola Jokic discutaient déjà du futur contrat du Serbe. Le MVP en titre a porté Denver sur ses épaules durant deux saisons consécutives à un très haut niveau. Tellement qu’il a créé ses propres clubs historiques. Il est devenu le premier joueur à atteindre les 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes en une saison. La question d’une prolongation de contrat se pose donc tout naturellement. Le Joker ne serait pas contre de rester dans le Colorado surtout si le plus gros contrat supermax de l’histoire de la NBA arrive sur la table. Spoiler, il va arriver.

« J’aimerais bien, bien sûr. Mais ce n’est pas quelque chose que je décide. Je pense que si l’offre est sur la table, bien sûr que je vais l’accepter parce que j’aime vraiment l’organisation, j’aime vraiment les gens qui travaillent ici. J’ai une très bonne relation avec tout le monde, du propriétaire au responsable de l’équipement. »

Selon Bobby Marks d’ESPN, Nikola Jokic pourrait toucher 254 millions de dollars sur cinq ans, soit 50,8 millions la saison, soit le plus gros contrat de l’histoire de la NBA. Une somme astronomique mais à la hauteur du talent du colosse que les Nuggets ont en leur possession. Si ce contrat venait à être signé, le Joker marquerait une nouvelle fois l’histoire. La routine pour lui désormais.

Les Nuggets mettent tout en œuvre pour éclaircir l’avenir. Si Jokic venait à signer ce contrat, le quatuor de tête serait sécurisé au niveau contractuel, mais pas pour une bouchée de pain. On récapitule. Nikola Jokic : 254 millions sur cinq ans, Jamal Murray : 158 millions (contrat max) jusqu’en 2025, Michael Porter Jr. : 172 millions sur cinq ans, Aaron Gordon : extension de 92 millions jusqu’en 2026 (avec player option sur la dernière année). Ces quatre-là pèseront ainsi en 2023-24 (la première année de prolongation de Jokic) 136 millions de dollars, déjà 14 millions au-dessus du salary cap et on n’a pas compté le reste de l’équipe. Mais bon que voulez-vous, pour espérer gagner un titre, il faut savoir mettre l’argent pour.

Un contrat XXXL pour Nikola Jokic à venir. Le Serbe voit ses résultats, son travail et son implication récompensée de manière financière. On espère que des récompenses sportives collectives lui tomberont également dans les bras dans un futur proche.

Source texte : ESPN