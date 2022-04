Avec ses qualités athlétiques venues de Pluton mais aussi ses capacités de playmaker qui font de lui un excellent meneur, Ja Morant fait partie de ces phénomènes qui semblent pouvoir repousser les limites du possible. Preuve de la légitimité du bonhomme, des stars d’aujourd’hui comme des légendes d’hier valident son jeu à 100%. Le dernier à lui rendre hommage ? Allen Iverson en personne.

Il y a deux décennies, The Answer était au sommet de sa gloire. Il sortait d’une saison de MVP, il avait réussi à porter ses Sixers jusqu’en Finales NBA face aux monstrueux Lakers de Shaq et Kobe, il enchaînait les titres de top scoreur comme des perles et martyrisait les défenses avec son agressivité légendaire. Aujourd’hui, AI profite de sa retraite mais apprécie surtout à fond la nouvelle génération. Et Ja Morant est clairement celui dans lequel il se reconnaît le plus parmi les jeunes stars qui font actuellement rayonner la Grande Ligue. Certes, Ja fait quasiment dix centimètres de plus qu’Iverson et si ce dernier savait également monter au cercle dans ses meilleures années, il était plus connu pour son crossover que par sa propension à lâcher des posters monumentaux à la Morant. Par contre, en matière de mindset, de volonté de faire mal à l’adversaire, et de capacités à porter une équipe sur ses petites mais solides épaules, là y’a de quoi discuter. Lors d’une interview avec PointsBet (via NBC Sports), Iverson a expliqué quelles étaient selon les plus grosses similitudes entre le AI du début des années 2000 et le Ja qui enflamme la planète basket actuellement.

« Son attitude du type ‘si c’est toi contre moi c’est moi qui survis’. Et puis la manière dont ses coéquipiers l’apprécient. Le meilleur sentiment que j’ai pu avoir en tant que joueur, c’est quand mes coéquipiers pensaient qu’on pouvait battre n’importe qui si j’étais avec eux. Et j’ai l’impression que c’est pareil avec la bande à Ja. Ils se disent, ‘il est avec nous, alors on peut battre n’importe qui’. »

Quand on voit le plaisir que les Grizzlies de Ja Morant ont pris en jouant ensemble cette année, on ne peut qu’être d’accord avec les propos d’AI. Et ce sentiment est sans doute plus fort que jamais après la performance de la jeune superstar dans le Game 5 face aux Wolves il y a quelques jours, où il a littéralement détruit Malik Beasley avant de porter Memphis vers un gros comeback en scorant 18 de ses 30 points dans le quatrième quart-temps. Cette agressivité et cette envie de poser son empreinte sur la rencontre peu importe qu’il soit visé H24 par la défense adverse sont autant d’éléments qui expliquent pourquoi Iverson se reconnaît en Ja aujourd’hui. Déjà en mars dernier, The Answer avait montré son admiration envers le phénomène de Memphis en postant une photo de son trophée de MVP avec le maillot de Morant, histoire d’annoncer à tout le monde que Ja est bel et bien l’élu. Et Morant l’a annoncé lui-même, sur sa to-do-list, y’a non seulement un titre de Most Valuable Player mais aussi et surtout un titre de champion à ramener à la ville de Memphis. Parce que bon, c’est bien beau de gagner le MIP après avoir changé de dimension cette année, mais le phénomène des Grizzlies est plutôt du genre à viser beaucoup plus haut.

« Athlétiquement, il est tout simplement à part. Il est talentueux à tellement de niveaux. Sa vivacité, sa capacité à sauter… il est à part. Tous les dix, vingt ans, vous avez un mec spécial qui débarque, et il fait clairement partie des élus. » – Allen Iverson

Une grande déclaration de la part de la légende Iverson mais des mots qui ne semblent pas trop forts au vu du talent et du potentiel de Ja Morant. S’il a connu un début de Playoffs un peu compliqué, Ja semble désormais lancé et qui sait où il va s’arrêter…

Source texte : NBC Sports