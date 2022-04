Le bal des rumeurs de trade est lancé à Los Angeles ! Moins d’une semaine après la défaite qui prive définitivement les Lakers de Play-in, c’est sans surprise Russell Westbrook qui est le premier cité pour un potentiel transfert, et les Hornets pourraient représenter un candidat dans les négociations. Allez, on débriefe.

Tout juste sorti du match qui a vu son équipe sortir définitivement des scénarios de Play-in, Russell Westbrook avait déclaré aux journalistes présents à Phoenix qu’il souhaitait avoir l’opportunité de continuer une saison de plus aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, « Mais rien n’est certain ». Tiens donc, il n’aura pas fallu longtemps pour qu’on le retrouve dans de nouvelles rumeurs le Russ, rumeurs partagées par Marc Stein, l’un des insiders NBA les mieux informés des coulisses de la Ligue. Avant tout, remettons-nous en tête la situation contractuelle du natif de Long Beach : la saison prochaine, le bougre aura l’opportunité d’activer une player option à pas moins de… 47 millions, ça en fait des cafés à la machine. Si Houston apparaissait jusqu’ici comme le partenaire idéal pour aspirer un gros salaire en échange de John Wall et avec du pick de draft dans le lot, Charlotte a émergé ces dernières heures comme étant également un candidat potentiel. Mais pourquoi les Hornets ? Et bien il y a plusieurs raisons. On l’a vu cette année, c’est l’absence de lieutenants et de seconds couteaux suffisamment aiguisés qui ont été l’une des raisons principales de l’échec collectif de Los Angeles. Ainsi, un échange Hornets – Lakers pourrait convenir aux deux équipes sur différents points, et le Stein l’explique très bien.

Charlotte has been increasingly mentioned by league insiders as a team to watch on the Russell Westbrook trade front, per @TheSteinLine (Via https://t.co/VLnvss1q1X) pic.twitter.com/NwN6opDBiq — NBACentral (@TheNBACentral) April 7, 2022

Tout d’abord, la direction des Purple and Gold n’envisagerait pas spécialement de faire cadeau de 47 millions de dollars à Russ West en coupant sec son contrat, même si l’option reste considérée à travers la stretch provision. De l’autre côté, avec la nécessité de verrouiller les contrats de Miles Bridges et LaMelo Ball qui représentent actuellement le futur du basket en Caroline du Nord, Michael Jordan – président des Frelons – pourrait faire sortir plusieurs gros salaires de son effectif. Sont ainsi cités parmi les potentiels partants Gordon Hayward et ses deux années de contrat à environ 30 millions chacune, mais aussi Terry Rozier et son contrat de 97 patates sur quatre ans qui commencera la saison prochaine, voire Kelly Oubre Jr. et ses 12 millions de dollars en 2023. Oh tiens quel hasard, c’est typiquement le genre de joueur qui pourrait faire monter en qualité le groupe des Lakers ! En prime, on notera le fort lien entre MJ et Westbrook via le sponsoring du second par la marque du premier. Il faut quand même relativiser tout ça, pas d’enflammade les mecs, il ne s’agit que de rumeurs… mais il est vrai que ce trade représente à l’heure actuelle l’une des meilleures portes de sorties potentielles de Russell Westbrook.

La saison régulière n’est pas encore terminée et les rumeurs vont déjà bon train à L.A., ça nous laisse préjuger de ce qui nous attend d’ici quelques semaines. En tout cas, une chose est sûre, c’est que les Lakers cherchent actuellement une porte de sortie au numéro 0.

Source texte : Marc Stein