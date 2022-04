La scène qui s’est déroulée cette nuit à Toronto en marge du match entre les Raptors et les Sixers résume à elle seule le bazar dans lequel le monde est plongé depuis deux ans à cause du COVID-19. En effet, Danny Green a enfin reçu la bague gagnée avec la Raptors, une bague gagnée il y a bientôt… trois ans.

Souvenez-vous. C’était en 2019. C’était il y a un siècle. Danny Green participait à l’épopée des Raptors, celle qui avait vu à l’époque Kawhi Leonard inscrire un tir légendaire face aux Sixers, celle qui avait vu, surtout, les Dinos se défaire en Finales de Warriors trop blessés pour s’offrir le premier titre de l’histoire de la franchise canadienne. Un deuxième MVP des Finales pour Kawhi, une consécration pour Kyle Lowry, l’avènement de Fred VanVleet, le doublon pour un Pascal Siakam MIP et la récompense pour Marc Gasol et Serge Ibaka, mais aussi et donc la deuxième bague pour Danny Green, cinq ans après une première glanée avec les Spurs et un an avant une troisième avec les Lakers. Plus de 10 pions de moyenne cette année-là pour le « 2 and D », une inertie balle en main à rendre jaloux une autruche à qui il aurait poussé deux pattes dans la nuit, mais un rôle essentiel dans cette campagne historique dans le North. Pourquoi est-ce qu’on vous parle de tout ça ? Car depuis, la NBA a connu, comme la planète toute entière, moults pauses et autres tracas, une suite d’évènements qui ont donc eu comme conséquence, entre autres, d’empêcher Daniel Vert de récupérer sa bague de champion à Toronto.

14 juin 2019 : les Raptors sont champions. Danny Green signe aux Lakers > pandémie mondiale > Lakers – Raptors dans la bulle > Danny Green signe aux Sixers > saison 2021 des Raptors à Tampa Bay 7 avril 2022 : Danny Green reçoit sa bague de champion.pic.twitter.com/0Pf3QjuiyK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

1 030 jours. 1 030 jours se sont donc passés entre l’obtention de la bague et l’arrivée de cette bague dans les mains de son propriétaire, alors que Marc Gasol a donc eu au total, on a calculé, 24 720 heures pour se remettre de sa cuite post-titre, alors que Fred VanVleet aurait eu le temps, on a calculé, de faire 4,5 enfants de plus, avec la même femme évidemment mais on s’évade. Une longue, très longue traversée des États-Unis donc, une boucle qui l’aura conduit de la baie de San Francisco – théâtre du titre des Dinos – jusqu’à son retour – enfin ! – à la Scotiabank Arena, en passant par Los Angeles et un long passage dans une drôle de bulle floridienne, une Scotiabank Arena qui ne s’appelait même pas Scotiabank Arena à l’époque, une Scotiabank Arena dans laquelle quelques jeunes fans se sont peut-être demandés aujourd’hui qui était ce drôle de mec aux airs de vélociraptor.

Un sympathique hug de Fredo VanVleet et Pascalou Siakam, les applauses de « son » public et un chapitre qui se referme enfin, l’anecdote est originale et se rangera dès demain dans le tiroir COVID-19, parmi toutes les incongruités vécues depuis plus de deux ans maintenant. Prochain objectif pour Dan ? Aller chercher une quatrième bague, avec James Harden et Doc Rivers, on vous laisse méditer sur cette conclusion.