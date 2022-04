Voici le genre d’anecdote qui font le sel des nuits NBA, plus originale qu’un step-back de Trae Young ou qu’un triple-double de Nikola Jokic. Le genre d’image qui nous filent la banane à trois heures du matin et qui, dans le cas présent, peuvent offrir à un rookie un surnom pour toute une carrière.

Voilà déjà quelques mois qu’on vous en parle, mine de rien. Si les Pelicans disputeront la semaine prochaine le play-in tournament ils le doivent aux perfs de leurs trois leaders, Brandon Ingram, Jonas Valanciunas et le dernier arrivé C.J. McCollum, mais ils le doivent également pas mal à un drôle de débutant dans la Ligue, Monsieur Herbert Jones, aka Not on Herb, aka le verrou numéro un de la franchise de Louisiane et ce dès sa saison rookie. Environ 10/4/2/2/1 cette saison pour le gamin drafté en 35ème position l’été dernier, et si en attaque le jeune freak est tout sauf ridicule et s’est déjà rendu coupable de sacrés méfaits, c’est en défense que le n°5 tah Laurent Blanc s’est rapidement fait un nom. Bras tentaculaires, présence de tous les instants et anticipation permanente, Herb est partout et n’a pas son pareil pour couper… l’herbe sous le pied des attaquants adverses, lui qui s’est très vite imposé comme un starter à NOLA car envoyé automatiquement sur le sniper le plus chaud de l’équipe d’en face. Logiquement devenu l’un des chouchous du Smoothie King Center, le rookie est d’ores et déjà le verrou n°1 de son équipe, ce qui nous amène à l’intégration du tweet suivant, Bac +5 en transition :

Ça c’est trop ma came. Un fan des Pelicans qui a ramené un verrou à Herb Jones pour qu’il le dédicace 🔒😭❤️#NotOnHerbpic.twitter.com/Y5w48nV5DM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Image sympatoche donc, et on se dit surtout qu’on a peut-être évité depuis dix ans l’effroi de l’image d’un fan amenant un serpent pour se le faire dédicacer par Kevin Durant, alors que personne n’a encore amené son chat pour que Karl-Anthony Towns n’y appose sa griffe, alors que Christian Wood n’a aucun fan alors la question ne se pose pas. Bref, le clin d’œil est cool et nous a fait sourire, alors merci de nous laisser être heureux et bienvenue à vous si vous voulez l’être avec nous. Herb Jones ? Il continuera à verrouiller l’accès à son cercle, et il a peut-être débuté cette nuit une nouvelle collection de goodies en ferraille.