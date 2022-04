En conférence de presse ce mercredi 6 avril, Adam Silver est revenu sur plusieurs sujets dont le play-in tournament. Il évoque également d’autres « inquiétudes » et remet sur la table son idée de tournoi de mi-saison. Il n’y a pas que sur les parquets où ça devient chaud en NBA.

Ce n’est pas nouveau ni même unique au basket et à la NBA. À l’approche des échéances importantes, nombreux sont les coachs qui font tourner leur effectif. Par conséquent, les meilleurs joueurs participent rarement à tous les matchs au cours d’une saison. D’autant plus qu’en NBA, le rythme est rapide, chargé, et les corps n’ont jamais vraiment le temps de se reposer. Par conséquent, les blessures interviennent souvent dans la Grande Ligue et pour essayer de les éviter, certaines se gèrent en poussant le load-management au rang d’art. Cette saison, Kawhi Leonard, Zion Williamson et Ben Simmons ont par exemple joué autant de minutes que vous qui lisez ces lignes. Adam Silver, businessman dans l’âme, aimerait forcément voir ses top players disponibles le plus possible chaque saison (via ESPN).

« J’ai une grosse inquiétude, c’est cette tendance des stars à ne pas jouer une saison complète. Et je pense que c’est quelque chose dont nous, avec l’association des joueurs, devons nous occuper. Je ne dis pas que j’ai la solution miracle. Une partie du problème sont les blessures. Avant la pandémie, on avait commencé à passer du temps sur les choses que l’on pouvait faire en matière de partage d’informations, de ressources pour améliorer les entraînements, la rééducation. Une autre façon d’améliorer la participation des joueurs serait de créer d’autres motivations. […] On peut penser à un tournoi pendant la saison ou à des changements de formats. »

La dernière phrase est très intéressante puisqu’elle remet sur le devant de la scène ce fameux tournoi de mi-saison évoqué par le commissionnaire de la NBA depuis un an. Un tournoi qui fait polémique car cela ajouterait des matchs (inutiles ?) à une saison déjà bien remplie. D’autant plus que le All-Star Game a déjà ce rôle de grand spectacle basketballistique en février. Adam Silver prévoit peut-être une récompense pour le vainqueur. Pour le moment, on peut imaginer ce que l’on veut : argent, pick de draft, 100 000 VC sur NBA2K22, tout est possible. Dans tous les cas, ce tournoi ne donnerait sûrement pas de repos aux joueurs. Comme chaque année, on se pose la question de savoir si la saison régulière comporte trop de matchs. Ne faudrait-il pas passer à 72, 70, 60 rencontres ? Certes, cela diminuerait les droits télés. Cependant, le risque de blessure serait moindre et peut-être que les superstars joueraient dans un plus grand pourcentage de matchs. Un débat et une décision qui ne pourront se dérouler qu’entre joueurs, chaînes de télé et administratifs de la NBA.

Un nouveau casse-tête est arrivé dans l’esprit d’Adam Silver. Organiser un nouveau tournoi de mi-saison, vouloir toujours plus de stars, mais devant naviguer entre les blessures de chacun. Bref, les neurones doivent chauffer en ce moment surtout que les beaux jours reviennent, alors attention au mal de crâne.

Source texte : ESPN