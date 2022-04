Ce mercredi 6 avril, Adam Silver a livré une conférence de presse réunissant plusieurs médias dans le cadre du traditionnel Board of Governors de fin de saison. Durant cet entretien, il est revenu sur le concept du play-in tournament. Et on peut dire qu’il ne manque pas d’éloges pour son propre bébé.

Ah le play-in tournament. Vous savez ce petit tournoi qui en faisait jaser certains il y a deux ans, mais qui maintenant est bien installé en NBA. Adam Silver est revenu dessus hier en conférence de presse. Il souligne de nouveau le côté compétitif que ce mini tournoi apporte, au niveau des matchs en eux-mêmes mais aussi pour la fin de la saison régulière et notamment dans la lutte face au tanking, et l’essentiel des observateurs semblent aller dans ce sens. Cela donne l’opportunité à quatre franchises supplémentaires (deux par conférence, qui sont situées aux spots 9 et 10) de se qualifier pour les Playoffs, chose impossible avec l’ancien modèle. Le plus important pour le commissioner de la NBA reste que les joueurs soient toujours plus motivés à jouer et à offrir de la compétition au cours de la régulière et en vue des Playoffs. De plus, le play-in tournament attire forcément les regards de par son format et donc les dollars qui vont avec. Une chose est sûre, Adam Silver voit en cette phase pré-Playoffs un bel avenir (via NBA.com).

« La NBA est très satisfaite. Je pense que cela deviendra un incontournable dans cette ligue. […] Je pense que le play-in tournament était un début dans la création de nouveaux moyens pour motiver les équipes à rester compétitives pour une place en Playoffs. »

Adam Silver a le sens du timing, puisque le play-in tournament 2022 débute ce mardi 12 avril jusqu’au 15, avant d’enchaîner sur les Playoffs à partir du 16. Cette saison, de nombreuses franchises se sont battues autour de la zone 7-10 du classement. Certaines voulaient en sortir et être dans le top 6 comme les Raptors, d’autres souhaitaient y entrer en 10, ce qu’ont réussi les Spurs par exemple. De quoi apporter du piment à la fin de la saison régulière. Désormais, nous savons quelles équipes participeront à l’édition 2022 du play-in, bien que l’ordre reste encore à déterminer. Dans la conférence Est, les Cavaliers, les Nets, les Hawks et les Hornets joueront leur saison sur un ou deux matchs. Côté pacifique, ce sont les Clippers, les Pelicans, les Spurs et probablement les Wolves (même s’il y a encore bataille avec les Nuggets) qui auront cette « chance ». Six matchs à ne rater sous aucun prétexte même si votre club de foot perd en Coupe d’Europe plus tôt dans la soirée. Pour les nouveaux qui sont encore dans le flou au niveau des règles, on vous explique tout en vidéo.

J’ai essayé d’expliquer le Playin Tournament en moins de 2 minutes. pic.twitter.com/gmXxH6pFgb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2022

Adam Silver a été clair sur sa position. Il veut conserver ce play-in tournament dans la saison NBA. Bien que des voix se sont élevées par le passé (LeBron James, Luka Doncic…), le débat semble clos et le play-in accepté par (presque) tous. Ne reste plus qu’à le jouer et à se munir de sel.

Source texte : NBA