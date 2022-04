Considérés comme les deux principaux visages de la NBA des années 2010, LeBron James et Stephen Curry ont longtemps été rivaux, autant de par leurs confrontations sur les parquets qu’au niveau de leur popularité. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que les deux pourraient réaliser s’ils évoluaient un jour sous le même maillot ? En tout cas on en connaît un qui aimerait que ça arrive.

LeBron James et Stephen Curry dans la même équipe, voilà le genre de délire qui pourrait faire exploser la planète NBA. En matière de show, d’attentes, de tout. La domination physique, l’intelligence de jeu et la polyvalence du premier, associées aux qualités all-time de sniper et aux mouvements incessants du second, oh boy le kiff (sauf pour ceux qui sont en face…). On a déjà pu avoir quelques aperçus lors du All-Star Game, les deux superstars évoluant ensemble lors du match des étoiles 2021 et surtout 2022, quand LeBron a marqué le game-winner devant son public de Cleveland et que Steph a terminé MVP après avoir planté 50 pions et seize tirs primés. Le duo originaire d’Akron avait véritablement régalé et visiblement le King aimerait avoir d’autres opportunités d’évoluer aux côtés du roi du 3-points. Dans le dernier épisode de The Shop, James s’est exprimé sur les joueurs avec lesquels il aimerait le plus jouer. Parmi eux, son fils Bronny évidemment quand il aura l’âge de jouer avec les grands. Sur le plan all-time, Scottie Pippen et Penny Hardaway pour leur style de jeu qui ressemble pas mal au sien. Mais dans la NBA actuelle, la réponse est claire : Steph Curry.

« Dans la NBA d’aujourd’hui ? Y’a des joueurs de fou dans la NBA actuelle, mais je dirais Stephen Curry. Stephen Curry est celui avec qui j’aimerais jouer, sûr et certain. […] J’adore ce gars. Il vaut mieux défendre sur lui dès qu’il sort de sa voiture pour arriver à la salle. Même dès qu’il sort de son lit. Je vous jure. »

Même si on est à la limite du tampering, c’est une nouvelle marque de respect de la part du King envers Curry. LeBron avait déjà couvert Steph de louanges quand ce dernier était sur le point de battre le record all-time de 3-points il y a quelques mois, avant de le sélectionner avec son deuxième choix à la draft du All-Star Game 2022 (comme en 2021 d’ailleurs).

Forcément, les propos de LeBron James sont arrivés aux oreilles de Stephen Curry. La réponse de ce dernier ? La voici (via 95.7 The Game).

« Il a eu ce qu’il voulait vu qu’il m’a sélectionné en tant que capitaine pour les deux derniers All-Star Games. Je ne sais pas si ça lui suffit, mais tout va bien pour moi aujourd’hui. À chaque fois qu’on vous manifeste de l’intérêt, ou de la curiosité par rapport au fait de jouer avec un joueur de calibre MVP et l’un des meilleurs de l’histoire, c’est cool. C’est incroyable. Mais on peut toujours vivre dans un monde imaginaire si on veut. »

LeBron et Curry ensemble, c’est plus un fantasme qu’autre chose. Si on a déjà vu des choses qu’on pensait improbables arriver en NBA, difficile d’imaginer un scénario où ces deux-là portent les couleurs d’une seule et même franchise un jour. Le King a 37 ans, le Baby Face est parti pour être un Warrior à vie, alors ne rêvez pas trop. L’événement qui pourrait cependant rassembler ce duo, ce sont les prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. Curry n’a jamais participé aux JO et on imagine qu’il aimerait bien remporter une petite médaille d’or durant sa carrière, tandis que LeBron pourrait être tenté par l’idée d’en ajouter une troisième à son palmarès légendaire. Seul problème pour les deux superstars, c’est la France qui va tout rafler cette année-là. LeBron, Curry, machin chouette, RAF.

LeBron adorerait jouer avec Steph, Steph apprécie mais préfère ne pas donner trop d’espoir. Parce que oui, ce duo est destiné à exister uniquement dans un « monde imaginaire ». Un monde dans lequel les fans du King et de Curry marchent main dans la main. Imagine that !

Source texte : The Shop / 95.7 The Game