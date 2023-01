Stephen Curry en tête des ventes de maillot à la mi-saison

Comme chaque année, la NBA fait un point à la mi-saison sur les ventes de maillot. En ce mois de janvier, c’est Stephen Curry qui fait le plus vendre.

La NBA est la ligue qui anime toutes nos nuits et nos journées mais c’est aussi un business qui rapporte beaucoup. Parmi les produits indémodables, il y a évidemment les maillots des franchises. Renouvelées chaque saison, les tenues des 30 équipes attirent forcément les fanbases mais c’est surtout le jersey des stars qui provoque l’attroupement du public. No disrespect à Juan Toscano-Anderson mais un fan des Lakers aura plus envie d’acheter le maillot de LeBron James au moment de se rendre à la Crypto.com Arena. Justement, quelles sont les stars qui sont les plus plébiscitées au moment d’aller dans la boutique à souvenir ? La réponse juste en-dessous.

The NBA and NBPA today jointly announced that the Golden State Warriors’ Stephen Curry and the Los Angeles Lakers secured the top spots on the NBA’s Most Popular Jersey and Team Merchandise lists, respectively. More ➡️ https://t.co/8IfWKoZ2jS pic.twitter.com/EZFuJxdmbH — NBA Communications (@NBAPR) January 20, 2023

Premier l’an passé, le King est donc dépassé par Stephen Curry en tête du classement. Sans doute que les exploits du Chef, champion en 2022 et MVP des Finals, auront joué dans ce changement. Pour le reste, on retrouve du classique avec des stars de tous les côtés et des joueurs spectaculaires. On notera quand même que malgré son double MVP en titre et sa probable troisième couronne à venir, Nikola Jokic n’apparaît pas dans ce Top 15. Même chose pour James Harden, pourtant deuxième des ventes l’an passé. Luka Doncic monte lui en régime, passant de la huitième à la quatrième place. Les Lakers et les Nets sont les seules équipes à placer deux membres dans cette sélection (James et Davis pour L.A., Durant et Irving pour Brooklyn). Enfin, s’agissant des produits dérivés, le trône appartient toujours aux Lakers, devant les Warriors et les Celtics.

Stephen Curry en tête des ventes de maillot à la mi-saison, quid d’ici le mois d’avril. Sans doute que les résultats des uns et des autres joueront. Le MVP de la boutique à souvenirs, c’est le Chef pour le moment.

Source texte : NBA