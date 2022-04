Alors que la saison régulière est terminée depuis bientôt deux semaines et que les Playoffs battent leur plein, la NBA a dévoilé les chiffres concernant les ventes de maillots depuis le début de l’année 2022 (13 janvier exactement) jusqu’au 10 avril. Et comme lors du dernier point réalisé il y a quatre mois, c’est LeBron James qui domine tout le monde.

Le King mate peut-être les Playoffs à la TV, mais il peut toujours se targuer d’être le joueur qui vend le plus de maillots sur le NBA Store. La Ligue a effectivement annoncé le Top 15 des joueurs les plus populaires en matière de ventes de jerseys et LeBron termine tout en haut devant James Harden et Stephen Curry. Entre sa très grosse saison individuelle au milieu du fiasco Lakers, son changement de numéro cette saison, sa popularité globale et le fait qu’il évolue sous un maillot mythique, le Roi pouvait difficilement être détrôné. Derrière LBJ, Ramesse a profité de son transfert de Brooklyn à Philadelphie pour faire un énorme jump, lui qui n’était même pas dans le Top 15 pour les ventes de la première partie de saison. Comme quoi, un petit trade, c’est toujours bon pour le business. Comme dit au-dessus, c’est Curry qui complète le podium, tandis que Kevin Durant et Jayson Tatum remplissent le Top 5. En comparaison au classement publié en janvier dernier, on a quelques petits turnovers qui s’expliquent notamment par le déroulement de cette saison 2021-22 : Damian Lillard, Anthony Davis et R.J. Barrett dégagent du Top 15, les deux premiers ayant rejoint l’infirmerie et le dernier étant probablement pénalisé par les résultats claqués des Knicks malgré de belles perfs individuelles. Pour prendre leur place ? Harden donc, mais également Kyrie Irving qui est devenu un joueur à mi-temps puis à plein-temps après ses absences du début de saison, et enfin Nikola Jokic qui a solidifié avec brio son dossier de MVP au cours de la deuxième partie de saison.

Le Top 15 des maillots les plus vendus depuis le début d’année 2022 en NBA. pic.twitter.com/6dIEerJELg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2022

Voilà pour les joueurs. Concernant les franchises ? Là encore, ce sont les Lakers qui sont en tête. À défaut de dominer sur les parquets, la franchise californienne domine dans la catégorie des ventes des produits dérivés, comme c’était déjà le cas en janvier dernier. Cela donnera au moins une raison à la Lakers Nation de célébrer après la cata de la saison 2021-22. Pour la place de dauphin, on a les Sixers, qui passent de la huitième à la seconde position en l’espace de quelques mois. On a parlé du jump de James Harden qui contribue évidemment à l’ascension de Philly dans ce classement, mais celui de Joel Embiid (passé de onzième à sixième en ventes de maillots) n’y est pas pour rien non plus. Les Sixers détrônent ainsi les Warriors qui passent troisièmes, tandis que les Bulls et les Nets prennent respectivement le spot 4 et 5. On note également la belle entrée des Suns et des Grizzlies dans le Top 10, la présence des classics avec les Celtics et les Knicks, ainsi que celle des champions en titre de Milwaukee. Les Raptors et les Mavericks – eux – quittent les dix premières places, parce que Khem Birch et Maxi Kleber c’est quand même moins hype que Devin Booker et Ja Morant.

Portés par l’éternel LeBron James, les Lakers sont toujours l’équipe la plus populaire de la NBA. La preuve qu’on peut terminer une saison avec des résultats complètement claqués et tout de même dominer le classement des produits dérivés. C’est pour quand la parade dans les rues de Los Angeles ?

Source texte : NBA