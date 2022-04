Alors que les Playoffs ont débuté depuis quasiment une semaine, les Kings sont eux comme d’habitude en vacances mais ils ont quand même un peu de boulot. Bah ouais, y’a un nouvel entraîneur à trouver et il ne faudrait pas s’y prendre trop tard. Plusieurs noms viennent justement d’être communiqués par les insiders les mieux informés de la NBA. Parmi eux ? Mike D’Antoni et Mark Jackson.

Après une… 16e saison sans Playoffs (record NBA s’il vous plaît), les Kings ont décidé de laisser le coach intérim Alvin Gentry – au bout du rouleau – sur le bas-côté et d’entamer leurs recherches pour trouver le meilleur successeur possible. Une dizaine de jours après son renvoi, on a un aperçu des noms se trouvant sur la liste du manager général Monte McNair. Parmi les plus connus, on retrouve donc Mr. Pringles aka MDA aka Mike D’Antoni aka génie incompris, qui visiblement a encore du jus malgré ses 70 balais. Passé par Brooklyn en tant qu’assistant après sa période Rockets aux côtés de James Harden, D’Antoni a peut-être envie de relever le challenge ultime qui est de coacher dans cette franchise dysfonctionnelle qu’est Sacramento. On salue le courage du bonhomme, mais cette expérience a quand même plus de chances de l’envoyer en maison de retraite que de lui apporter une quelconque source de satisfaction. Autre nom connu et partagé par l’insider Shams Charania, Mark Jackson. L’ancien coach des Warriors et consultant pour ESPN les soirs de match devrait comme MDA échanger avec les Kings pour potentiellement prendre le poste. Si on a déjà parlé de lui y’a pas très longtemps dans le cadre d’une éventuelle arrivée chez les Lakers de LeBron, là ça semble un peu plus concret quand même. En plus de ces deux-là, Adrian Wojnarowski nous indique que des assistants coachs comme Mike Brown (Warriors), Darvin Ham, Charles Lee (Bucks), ou encore le consultant des Nets Steve Clifford devraient également s’entretenir avec la franchise de la capitale californienne.

C’est évidemment encore trop tôt pour faire le moindre prono sur le futur coach de Sacramento mais une chose est sûre : il aura comme mission prioritaire de faire des Kings une équipe plus compétitive qui se bat pour une place en Playoffs dès la saison prochaine. Le GM Monte McNair a sacrifié Tyrese Haliburton lors de la dernière trade deadline pour recruter Domantas Sabonis, et ainsi monter un duo avec De’Aaron Fox qui doit permettre à Sactown de franchir un cap. En tout cas c’est le scénario qui existe dans la tête des dirigeants des Kings. Et les dirigeants des Kings, il faut dire que ça fait un moment qu’on galère à les suivre.

« Nous allons prendre le temps qu’il faut afin de trouver la bonne personne pour guider cette franchise, guider l’équipe sur le terrain. Je suis excité de rencontrer les gens à qui on va parler et de voir quelle est leur vision pour l’équipe. » – Monte McNair

Les Kings ont une décision importante à prendre pour leur avenir et dans leur quête de respectabilité. Depuis le passage encourageant sous les ordres de Dave Joerger (qui a été viré en avril 2019…), Sacramento n’a pas réussi à trouver un coach capable de remettre cette équipe sur le droit chemin. Le prochain sera-t-il le bon ?

Source texte : The Athletic / ESPN

The Sacramento Kings will interview Mike D‘Antoni and Mark Jackson for their head coaching job, among over a handful of total candidates, sources tell me and @sam_amick. Kings have done background on vast majority of available coaches and narrowed to small group. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2022