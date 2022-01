LeBron James en tête des ventes de maillots à la mi-saison : sur le terrain comme en dehors, le King est toujours aussi valuable

Comme chaque année, les fans du monde entier s’arrachent les maillots de leurs joueurs préférés et la NBA en a profité pour communiquer les noms de ceux qui font le plus vendre cette saison. Sans surprise, un certain LeBron James trône en haut de cette liste.

Dans un bar devant un match, au stade, à l’entraînement du vendredi soir ou encore en cours d’EPS, le maillot NBA reste un grand classique pour tous les fans de ballon orange et un produit qui se vend très (très) bien. Un changement de numéro, une arrivée dans une nouvelle franchise, une édition limitée, toutes les raisons sont bonnes pour se ruer dans le magasin le plus proche et aller choper le jersey de son idole. Bien sûr, il s’agira rarement d’un remplaçant ou d’un role player car ce sont les stars qui font vendre, celles du présent et celles qui seront le visage de la Ligue dans les prochaines années. Alors qu’on atteint tranquillement la moitié de la saison, la NBA en a profité pour partager le classement des ventes par joueur et par franchise. Si le classement des uns et des autres varie régulièrement, il y en a un qui continue son petit bonhomme de chemin en tête : Mr LeBron James.

Découvrez le TOP des ventes de ce début de saison NBA ! 🔽 pic.twitter.com/jwpLj93rm0 — NBA France (@NBAFRANCE) January 21, 2022

Le King a beau avoir soufflé ses 37 bougies il y a un mois, il reste la figure centrale de la Ligue et celui qui vend le plus dans les boutiques. La domination du natif de l’Ohio reste assez impressionnante car il est en tête des ventes depuis la saison 2018-19 et, avant ça, il avait aussi eu le lead entre 2012 et 2015. Entre temps, seul Stephen Curry était parvenu à mettre fin à son règne pendant l’âge d’or des Dubs. Hasard ou coïncidence, on retrouve justement la superstar des Warriors à la seconde place. Seulement septième l’année dernière, le Chef profite du retour au premier plan de Golden State pour revenir en haut de l’affiche. Pour ce qui est du reste du classement, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo restent bien placés devant Luka Doncic. La pépite slovène est d’ailleurs le chef de meute de cette jeune génération qui vend de plus en plus de maillots. Ils sont six à avoir 23 ans ou moins dans ce Top 15 et on retrouve déjà un LaMelo Ball ou encore le surprenant R.J. Barrett (fans des Knicks on vous voit). On finira avec la belle histoire et le retour de Klay Thompson dans cette liste. Le Splash Brother n’était plus apparu si haut depuis 2018 et son retour de blessure a certainement dû inspirer les fans au moment de se promener dans les rayons. Les Lakers et les Warriors sont d’ailleurs les deux seules équipes à placer deux représentants dans ce Top 15 (Curry-Thompson, James-Davis), pas étonnant donc de retrouver ces deux franchises en tête des ventes dans le classement par team.

LeBron James est le joueur qui vend le plus de maillot à la mi-saison et c’est une phrase qu’on répète depuis quatre ans déjà. Les années passent mais le King reste toujours aussi valuable, sur le terrain comme en dehors.

Source texte : NBA / NBA France