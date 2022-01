Les Hawks viennent d’enchaîner trois victoires de suite : on dirait pas comme ça, mais c’est un petit exploit

Les Hawks viennent de remporter trois matchs de suite et ça n’était plus arrivé depuis… 3 mois. De quoi espérer du mieux pour la seconde partie de saison ? Ça reste à voir.

Il y a une semaine, Atlanta perdait à domicile contre les Knicks et enchaînait une cinquième défaite de rang. Parfait pour pourrir encore plus l’ambiance et le moral des fans. Depuis une semaine, par contre, une belle éclaircie nous arrive de Géorgie et les Hawks viennent de s’offrir trois équipes du Top 8 à la suite : les Bucks, les Wolves et donc le Heat. De quoi faire la fête ? Non car la franchise au faucon reste accrochée à sa douzième place à l’Est et la possibilité d’accrocher le play-in reste encore un rêve lointain. Toutefois, on peut quand même souligner les progrès dans la gestion du money time et quelques passages (seconde mi-temps contre les Wolves) qui peuvent nous rappeler le potentiel énorme de ce groupe dès que tout le monde pousse dans la même direction (notamment en défense). Autre point positif : une infirmerie qui se vide enfin de ses patients ! De’Andre Hunter revient à son meilleur niveau et Clint Capela, bien suppléé par Onyeka Okongwu, a fait sa rentrée cette nuit après quinze jours sur la touche. Manque plus que Bogdan Bogdanovic et les piou-pious seront enfin au complet. Quelques victoires et des blessés qui reviennent, l’idée de s’emballer serait tentante mais ça serait mal connaître ces Hawks qui peuvent facilement retomber dans leurs travers. Est-ce qu’on peut espérer du mieux pour la suite ? Clairement. Est-ce qu’Atlanta va faire une seconde partie de saison en boulet de canon pour aller chercher les Playoffs ? On ne mettra pas notre main à couper.

Cette bonne dynamique du moment est surtout intéressante à suivre dans le cadre de la trade deadline. On est désormais à moins de trois semaines du seuil limite pour les échanges et Travis Schlenk a déjà annoncé son intention de s’activer pour améliorer son équipe, avec le trio Young-Capela-Hunter comme seuls intouchables. En tapant coup sur coup trois équipes du Top 8, le groupe lui a montré qu’il y avait quand même de bonnes choses à faire avec l’équipe en place. À l’instant T, pas sûr que cela suffise à convaincre le sosie de Monsieur Propre de changer ses plans mais qu’en sera-t-il si la bonne dynamique se poursuit ? Les quinze prochains jours s’annoncent capitaux car les Hawks vont affronter plusieurs gros morceaux (Suns, Mavs) mais surtout quelques rivaux pour les Playoffs à l’Est (Hornets, Celtics, Raptors x2). Un test qui tombe bien pour voir le vrai niveau de cette équipe et un vrai indicateur pour décider du futur de ce groupe. Nul doute que Travis Schlenk risque de regarder ça avec attention avant d’appuyer (ou non) sur le gros bouton trade.

Les Hawks viennent de remporter trois matchs de suite et c’est une phrase qui commençait à dater en Géorgie. L’éclaircie du moment reste sympa mais il va maintenant falloir prouver au boss qu’elle peut durer dans le temps. Les quinze prochains jours s’annoncent décisifs !