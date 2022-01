Bing Bong : les Knicks mettent la clim à Atlanta, victoire 117 à 108 avec un Julius Randle retrouvé

Un match entre les Hawks et les Knicks, c’est un moment toujours particulier et ça faisait évidemment partie des immanquables de la nuit. Vous avez manqué ça ? On vous raconte tout !

Pour la box score maison de la rivalité à la mode au printemps 2021, c’est par ici.

Knicks-Hawks, Hawks-Knicks, à croire que ces deux franchises ne se quittent plus depuis quelques mois. Il y a cette belle histoire en saison régulière et ce duel en Playoffs bien entendu, il y a aussi ce début de saison 2021-22 claqué de part et d’autre qui laisse les deux franchises aux portes du Play-in à l’Est. Une position bien décevante après les exploits de l’an passé. Une situation qui a poussé le GM des Hawks à bouger ses pions, envoyant notamment Cam Reddish chez… les Knicks. Hasard du calendrier, New York se déplaçait justement à Atlanta cette nuit et ça promettait donc une belle histoire à gratter. L’ancien de Duke étant toujours blessé, on pouvait de suite oublier le scénario du revenge game mais on partait quand même sur une rencontre capitale pour les deux camps. Côté Hawks, il fallait absolument retrouver le chemin du succès à la maison (plus aucune victoire à domicile depuis le… 23 novembre) et, si possible, en bouchant enfin les trous en défense. Concernant Big Apple, on restait sur quatre victoires en cinq matchs derrière un R.J. Barrett tranchant et ça demandait confirmation chez un vieux rival.

Et ce match alors ? New York fait le taf dans le premier acte, bien aidé par un Julius Randle qui retrouve des couleurs loin du Garden et une défense adverse qui laisse tout entrer ou presque. Atlanta signe un beau retour grâce à sa second unit et un Onyeka Okongwu qui fait un gros chantier à l’intérieur. On se prépare pour un money time de feu mais les Knicks tiennent bon grâce à leurs leaders. Si souvent décriés cette saison, les titulaires se relayent parfaitement dans le dernier acte pour repousser chaque assaut des hommes de Géorgie. Julius Randle, R.J. Barrett, Evan Fournier, sans oublier Alec Burks, tout le monde met la main à la pâte pour sécuriser une troisième victoire contre les Hawks cette saison. En cas de succès en mars, les Knicks pourraient donc sweeper leurs vieux rivaux. De quoi donner le sourire du côté de Gotham, qui n’a toujours pas oublié le show Trae Young. Un spectacle des Hawks, c’est malheureusement une vision déjà lointaine dans nos esprits. Encore une valise de points à la maison, encore un money time qui fait rager mais aussi quelques choix douteux signés Nate McMillan. Avec ce combo défaite et victoire du dixième, Atlanta commence à voir un vrai gap avec le premier spot du play-in tournament et ils sont même plus proches du 13ème que de leur adversaire du soir. Une situation qui promet une ambiance sympathique chez les piou-pious et on sent que Travis Schlenk va sortir son téléphone rapidement pour essayer de sauver la saison. Ça promet pour la trade deadline !

New York s’offre une cinquième victoire en six matchs et se rapproche par la même occasion du Top 8 à l’Est. Big Apple se replace, Atlanta continue de couler, on comprend si les fans des Knicks savourent ce moment.