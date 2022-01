Un fan des Knicks grillé en train de mater « The Office » en plein match : spoiler, c’était pas l’épisode où Julius Randle marque au buzzer

C’est pas grand chose mais ça nous a fait rire, ça va pas changer le monde comme dirait Joe Dassin… mais ça valait le coup d’en parler, juste trente secondes, comme ça, un dimanche : un fan des Knicks s’est fait roder en train de mater une série dans la salle, en plein match face aux Pels. Voilà, c’est tout, c’était l’info.

Instantané mode de vie comme dit l’artificier, vidéo so Knicks quand on connait un peu les zouaves de New York, un coquin s’est donc vu prendre la main dans le sac en train de se mater The Office dans les travées du Madison Square Garden, pendant que son équipe favorite peinait face aux terribles Pelicans. Image évidemment virale, on ne vous fait pas un dessin.

Someone is watching “The Office”without sound or subtitles at the Knicks game, and honestly, I can’t say I blame them pic.twitter.com/5fwepNHl5F — Jeremy Cohen (@TheCohencidence) January 21, 2022

Nos meilleurs experts sont sur le coup et deux conclusions différentes seront tirées après enquête. 1) le fan en question est le même que celui ci-dessous, parce qu’il lui ressemble de dos et 2) cette personne n’est pas un vrai fan des Knicks car elle arbore une casquette NBA Finals, qui n’a rien à foutre à New York depuis 23 ans, à une époque où ça ne vendait peut-être même pas de casquette d’ailleurs. Sympa notre enquête hein.

Ce qu’on peut également dire c’est que l’épisode en question n’est probablement pas celui où Evan Fournier enchaine deux bons matchs de suite, ni celui où Julius Randle enchaine deux bonnes actions de suite mais plutôt celui où JVLIVS est pris la main dans le sac en train de mettre un vent à ses propres teammates.

On vous avait prévenu, c’est pas grand chose, c’est juste un tout p’tit peu drôle, et on attend désormais la vidéo dans laquelle on apercevra Spike Lee mater Demain nous appartient en scred sur sa tablette. Vive le dimanche, vive les news, vive les news du dimanche.