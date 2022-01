Programme NBA : deux matchs de bonne heure, un peu d’Anthony Davis et Ja Morant face à Luka Doncic, le programme est alléchant

Onze matchs, dix heures de basket, trois énormes affiches et un potentiel assez élevé de WTF, voilà ce qui nous attend ce soir dès 19h. Envoyez le programme !

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 23 JANVIER 2022

19h : Knicks – Clippers (en direct sur BeIN Sports 3)

Knicks – Clippers 21h30 : Wizards – Celtics (en direct sur BeIN Sports 3)

Wizards – Celtics 0h : Heat – Lakers

Heat – Lakers 0h : Magic – Bulls

Magic – Bulls 0h : Raptors – Blazers

Raptors – Blazers 1h : Hornets – Hawks (en direct sur BeIN Sports 4)

Hornets – Hawks 1h : Spurs – Sixers

Spurs – Sixers 1h30 : Mavericks – Grizzlies

Mavericks – Grizzlies 2h : Nets – Wolves

Nets – Wolves 2h : Nuggets – Pistons

Nuggets – Pistons 2h30 : Warriors – Jazz

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Heat – Lakers, Mavericks – Grizzlies et Warriors – Jazz : parce qu’on fait jamais rien comme les autres, parce qu’on a décidé qu’on devait vous parler de ces trois matchs, épice, et tout. Heat- Lakers c’est le très probable affrontement entre le duo Jimmy Butler / Bam Adebayo et le duo LeBron James / Anthony Davis, ce dernier étant annoncé comme partant ce soir pour la première fois depuis un mois. Gros choc en mode LeBronico, puis énorme affiche ensuite entre les Mavs et les Grizzlies, deux franchises en pleine bourre et portée chacune par un petit génie incroyable et générationnel. Deux matchs qui s’annoncent fous et on se terminera ensuite devant un bon vieux Warriors – Jazz des familles lors duquel on espère pour le Jazz que Rudy Gobert ne sera pas seul à défendre sous peine de voir les Dubs leur en coller une belle.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Un fan qui mate des séries au lieu de regarder les Knicks jouer

Jayson Tatum et Jaylen Brown qui tentent de nous faire croire qu’ils sont meilleurs que Kyle Kuzma

Les Bulls qui essaieront d’enrayer leur sale mood du moment à Orlando

Le NormanPowellico, à moins que ce ne soit le GaryTrentico.

Des Hawks en forme face à des Hornets en grande forme

Gregg Popovich sans solution face à un pivot camerounais

Un 140-135 entre les Wolves et les Nets, reste à savoir pour qui

Nikola Jokic qui claque un 35/14/17 en 29 minutes face aux Pistons

Onze matchs, une soirée qui commence à 19h et qui finira vers 5h30 du matin. On ne sait pas trop si c’est la semaine qui se termine ou déjà l’autre qui commence, mais en tout cas en NBA il faut toujours être à l’heure, quelle que soit l’heure. Ouais, comme les Super Wings.