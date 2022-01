Le pari spécial NBA Sunday : 375€ à gagner en misant sur Jayson Tatum qui score et les Celtics qui gagnent

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 9 janvier, le premier dimanche de l’année, c’est un très beau programme que nous offre la NBA avec dix matchs au menu dont deux à des horaires très européens pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

19h00 : Knicks (1,57) – Clippers (2,50)

21h30 : Wizards (2,05) – Celtics (1,83)

00h00 : Heat (1,74) – Lakers (2,20)

00h00 : Raptors (1,29) – Blazers (3,95)

00h00 : Magic (2,35) – Bulls (1,67)

01h00 : Hornets (1,65) – Hawks (2,35)

01h00 : Spurs (2,10) – Sixers (1,79)

01h00 : Mavericks (1,59) – Grizzlies (2,50)

02h00 : Nuggets (1,14) – Pistons (6,70)

02h00 : Wolves (1,70) – Nets (2,25)

02h30 : Warriors (1,55) – Jazz (2,60)

Le pari qu’on sent bien

Jayson Tatum marque minimum 20 points ET les Celtics gagnent (2,50) : miser sur les Celtics et sur Jayson Tatum en ce moment peut paraître déraisonnable tant ils sont, l’équipe et le joueur, irréguliers et décevants sur cette première moitié de saison 2021-22. Mais ici, il s’agit aussi de miser contre les Wizards et là, tout de suite, les choses prennent un peu plus de sens. En fait, le vrai risque ici réside dans la capacité des Celtics à l’emporter. S’il n’y a pas de moneytime serré, on aura déjà fait une bonne partie du chemin. Mais les Verts restent légèrement favoris même à l’extérieur car ils ont en Jayson Tatum et en Jaylen Brown deux atouts capables de poser des grands problèmes aux Wizards des deux côtés du terrain. Le premier nommé, cousin éloigné de Channing, tourne à plus de 25 points de moyenne sur l’exercice en cours et a atteint la barre des 20 points à 33 reprises sur 43 matchs joués. Probabilité séreuse de le voir scorer 20 unités ou plus à Washington tout à l’heure. Ensuite, pour ce qui est de la victoire, on notera que les Celtics sont sur deux défaites d’affilée et sont à la lutte dans les places de Play-in avec leur adversaire du jour : une motivation suffisante pour les pousser à faire ce qu’il faut pour inverser la dynamique avec une victoire ? C’est l’idée et la cote de cette idée est à 2,50.

Le combiné à tenter

Demar DeRozan marque minium 25 points contre le Magic et Fred VanVleet marque minimum 20 points contre les Blazers (1,95) : les Bulls joueront sans Zach LaVine, sans Alex Caruso et sans Lonzo Ball. Coby White va aider à la création mais DeRozan va avoir un paquet de possessions à gérer et devra scorer. La cote est à 1,33. VanVleet face à la défense des Blazers ? La cote est à 1,47.

Une petite folie pour finir ?

Nicolas Batum fait minimum 3 passes décisives (3,50) : des Clippers toujours privés de leurs deux principaux ailiers, du temps de jeu pour Nico Batum. Il est en forme et vient de faire 3 passes décisives lors de ses deux dernières sorties. Une folie pas si dingue que ça au final.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

