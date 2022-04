Alors que les Lakers sont désormais éliminés de la course aux Playoffs, certaines langues commencent à se délier du côté de Los Angeles. Dernier sujet à la mode : la relation tumultueuse entre Russell Westbrook et Frank Vogel. Un problème qui ne date visiblement pas d’hier.

Lorsque quelque chose ne marche pas, on a généralement deux options. Soit on cherche à trouver des solutions, soit on explique que c’est la faute d’untel. Quand il s’agit des Lakers, la deuxième option est souvent la plus utilisée. En vacances suite à leur défaite contre les Suns, les Angelinos ont désormais tout le temps pour analyser les (nombreux) problèmes qui ont pourri leur saison. Est-ce la faute des blessures ? Est-ce que c’est le coach qui est en cause ? La construction de l’effectif ? On pourrait sans doute dire un peu de tout mais les fans ont déjà un bon bouc émissaire avec Russell Westbrook. L’ancien marsupilami du Thunder a beaucoup déçu cette année, au point d’être sifflé par son propre public. Pas complémentaire de ses acolytes du Big 3, incapable de peser sans la balle, Brodie a concentré la majorité des critiques du grand public et les dernières révélations du Los Angeles Times ne vont pas aider à redorer son image. Dans un long papier, les insiders Dan Woike et Broderick Turner racontent les coulisses de la saison des Lakers. On apprend notamment quelques anecdotes sur le camp d’entraînement du début de saison via les révélations d’un membre du staff resté anonyme. Spoiler, les rapports entre Frank Vogel et Russell Westbrook n’ont pas commencé de la meilleure des façons.

« Russ (Westbrook) n’a jamais respecté Frank (Vogel), et ce depuis le premier jour. À un moment, Frank a dit que celui qui obtenait le rebond [défensif, ndlr] pouvait remonter le terrain, ce qui est la façon de faire aujourd’hui en NBA. Russ a dit : « Non, je suis le meneur de jeu. Donne-moi la balle. Tout le monde court ». Frank lui a dit : « Non, nous avons Talen (Horton-Tucker), nous avons Austin (Reaves). Nous avons Malik. Nous avons LeBron. On a AD. Ils peuvent tous remonter le ballon. » Mais pour lui c’était genre : « Non, je suis le meneur de jeu. Donne-moi cette balle. Tout le monde s’écarte du chemin. »

Ambiance, ambiance… Forcément, ça ne prédisait rien de bon pour la suite des événements et ça s’est vérifié. Pourtant, malgré ce refus d’obtempérer du meneur, le coach s’est souvent évertué à défendre son joueur face aux critiques. Enfin, jusqu’en janvier… Ensuite, finis les gants de velours, on est passé à une nouvelle politique avec un Russell Westbrook de plus en plus mis au placard dans le money time, le tout avec quelques déclarations bien senties de la part de son coach. La réponse ne tardait pas à venir avec un Brodie qui expliquait qu’il avait mal au dos à cause de son temps passé sur le banc. Pas de quoi faire changer d’avis le gourou local, qui aurait pu opter pour une stratégie complètement différente. De là à presque imaginer un rôle de sixième homme pour the West Beast ? Certains au sein de la franchise le souhaitaient mais Vogel n’a jamais tenté l’expérience, probablement soucieux d’éviter un gros incendie au sein du vestiaire. On connait la suite et les deux hommes n’auront sans doute pas le temps de recoller les morceaux. Le coach est annoncé sur le départ, Brodie ne sait rien de son futur californien non plus. Le match contre Denver pourrait donc être la dernière opportunité pour voir les deux hommes sous les mêmes couleurs. Après, il sera (sans doute) temps d’aller chacun de son côté.

Frank Vogel et Russell Westbrook ne partiront pas en vacances ensemble et leurs rapports tumultueux ne sont pas nés hier. Ça parlait déjà un langage différent dès le training camp, pas étonnant que la saison soit partie en live.

Source texte : Los Angeles Times / Dan Woike et Broderick Turner