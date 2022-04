Qualifiés pour le play-in tournament, les Spurs vont jouer leur dernier match à domicile de la saison régulière 2021-22 ce soir face aux Warriors. Et qui dit dernier match de régulière à domicile dit potentiellement dernier match à domicile tout court pour cette année. Alors forcément, on se pose la question suivante : et si c’était tout simplement l’ultime rencontre de la carrière de Gregg Popovich à l’AT&T Center ?

C’est peut-être un peu brutal dit comme ça puisque rien n’a été annoncé concernant une potentielle retraite pour le légendaire coach des Spurs, mais c’est un scénario qu’on ne peut pas écarter. À 73 ans, Popovich est évidemment beaucoup plus proche de la fin que du début et oui, il est possible que le San Antonio – Golden State de ce samedi soit tout simplement l’ultime match de Pop dans la salle où il a remporté quatre de ses cinq titres de champion NBA. On vous pose ça là afin que vous pensiez vraiment à apprécier la rencontre de cette nuit dans le Texas, une rencontre potentiellement pas comme les autres. On le sait, dans ce coin-là des States, on n’est pas vraiment du genre à faire de grandes annonces et c’est pour cela qu’on ne pense pas forcément à apprécier au max les derniers moments, car justement on n’a pas conscience d’assister à ces derniers moments. Quand Tim Duncan – meilleur joueur de l’histoire des Spurs et considéré comme le meilleur ailier-fort all-time – a pris sa retraite en 2016, il n’avait prévenu personne en amont, contrairement à un Kobe Bryant qui a eu droit à sa tournée d’adieu. Et bah avec Pop, c’est un peu pareil aujourd’hui. Un jour, il débarquera avec un petit verre de rouge à la main et annoncera sa retraite. À ce moment-là, faudra pas faire le choqué.

Ceci étant dit, peut-être que les fans de San Antonio auront droit à un peu de rab lors de la postseason à venir. Parce que faut quand même pas oublier que les Spurs vont disputer le play-in tournament, comme la saison dernière. Potentiellement, ils peuvent toujours accueillir leur match de play-in à venir face aux Pelicans, les deux équipes étant séparées par deux rencontres avec encore deux matchs à jouer dans cette régulière. San Antonio possède effectivement le tie-breaker sur la Nouvelle-Orléans, ce qui signifie qu’en cas d’égalité, l’équipe texane passerait devant celle du Bayou au classement. Cependant ça paraît assez improbable et il faudrait ainsi que les hommes de Pop remportent non pas une mais deux rencontres au play-in tournament pour espérer revenir à l’AT&T Center, pour les matchs 3 et 4 du premier tour des Playoffs. Pas impossible, mais on ne miserait clairement pas notre maison dessus. Tout ça pour dire qu’il y a quand même peu de chances qu’un autre match de basket soit joué à San Antonio cette saison après celui de cette nuit face aux Warriors, et qu’il faut garder ça en tête par rapport à ce bon vieux Pop.

Ces dernières semaines, on a eu droit à pas mal de spéculations concernant le successeur de Gregg Popovich à San Antonio, avec plusieurs noms mentionnés comme celui de Quin Snyder par exemple. Est-ce que ça signifie que Pop est prêt à raccrocher ? Pas forcément, certains insiders affirmant même le contraire. Mais c’est une éventualité qu’on ne peut pas laisser de côté.