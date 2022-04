On vous l’a dit en début de semaine, le programme du dernier week-end de la saison régulière est très chargé. Mais avant les… 15 matchs de demain soir, on a droit à une soirée bien plus tranquille histoire de pouvoir charger les batteries à fond. Quatre matchs au menu, dont un très tôt et une affiche intéressante à minuit avec un Ja Morant potentiellement de retour.

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 9 AVRIL

19h : Sixers – Pacers

Sixers – Pacers 0h : Grizzlies – Pelicans

Grizzlies – Pelicans 2h30 : Spurs – Warriors (sur beIN Sports 1)

Spurs – Warriors (sur beIN Sports 1) 3h30 : Clippers – Kings

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Grizzlies – Pelicans (0h) : est-ce que Ja Morant va faire son retour sur les parquets trois semaines après son dernier match ? C’est une vraie possibilité sachant qu’il est désormais listé comme incertain sur l’injury report. Faut bien l’avouer, il nous manque à tous ce bonhomme et on veut le revoir le plus vite possible sur les parquets afin qu’il recommence ses dingueries. Un retour face aux Pelicans lui permettrait notamment de se dégourdir les jambes avant les Playoffs, ce qui peut être pas mal sachant qu’il n’a pas joué depuis le 18 mars quand même. En face, les Pelicans aimeraient eux pouvoir compter sur Brandon Ingram, autre grand nom considéré comme incertain pour cette rencontre. Les Pels ont une neuvième place à sécuriser histoire de pouvoir accueillir les Spurs lors de leur match du play-in tournament, et une victoire lors des deux dernières rencontres (ou une défaite de San Antonio) ferait l’affaire. Est-ce que la bande à C.J. McCollum va réussir l’exploit sur le parquet de Memphis ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Sixers accueillent les Pacers dès 19h pour tenter de chercher leur 50e win de la saison, et accessoirement recoller à l’arrière-train des Celtics. En cas de victoire, Philly et Boston serait à égalité au classement (respectivement quatrième et troisième), avec avantage Boston pour le tie-breaker.

Spurs – Warriors, et si c’était la dernière de… Gregg Popovoch à la maison ?

Clippers – Kings, match sans grand enjeu sachant que les premiers sont certains de finir huitièmes à l’Ouest et que les seconds sont nuls.

Quatre matchs seulement au menu, profitez-en pour souffler un peu parce que demain, faudra vraiment être en forme !