On y est ! Aujourd’hui, nos Bleues ouvraient le bal avec la première journée de la compétition de basket 3×3. De la musique, un panier, une victoire et une défaite, un bilan équilibré pour cette entrée en lice. Allez, pour ceux qui étaient concentrés sur le judo ou l’haltérophilie (chacun son choix), petit récap sur les deux rencontres de la journée, et accrochez vous, car le 3×3 ça ne traîne pas.

Les filles de la sélection de 3×3 avaient deux rendez-vous aujourd’hui : l’entame de la compétition face aux États-Unis et un deuxième match face à l’Italie. Un match sur demi-terrain en 10 minutes ou 21 points, des enceintes qui balancent du son pendant le match, l’occasion de taper les USA pour commencer… Comme vous avez pu le comprendre, le menu du jour s’annonçait plus qu’appétissant, et malgré des tribunes vides, on aura réussi à s’ambiancer. La recette ? Du Daft Punk dans les oreilles, le président Emmanuel Macron qui regarde du 3×3 depuis les gradins (voilà une phrase qu’on ne pensait jamais prononcer), et deux teams de folie. Entre deux paroles de One More Time, Marie-Eve Paget plante un gros trois, Kelsey Plum lui répond directement, let’s gooo, les JO sont lancés ! Malheureusement pour nos tricolores, ce premier match ne prend pas la tournure qu’on aurait souhaité. Face aux Américaines formées à la sauce WNBA, les Françaises subissent, provoquent trop de fautes, et n’arrivent pas à imposer leur rythme. Résultat, à trois minutes de la fin du match, les Bleues prennent un run de 5-0, en partie causée par la judoka géante Stefanie Dolson, qui s’est bien amusée dans la raquette face à une Ana-Maria Filip sans solution, la Stef terminant son match avec 7 points en ne loupant qu’un seul shoot. Résultat final : 17-10 et un début de compet’ à oublier. Mais au moins, maintenant on sait comment les battre quand on les jouera en finale, et ça ne vient même pas de nous, c’est notre cher président qui l’a dit aux médias sur place après le match :

» C’était sans doute la même affiche que la finale à venir, mais la finale, elles la gagneront » – Manu Macron, mdr

Bon, ce n’est que le premier match de la campagne, il faut vite rebondir et comme ça on passe à autre chose. Si vous avez bien suivi jusque là, les deuxièmes adversaires de la journée étaient donc les Italiennes. L’objectif en rentrant sur le terrain était clair pour nos Frenchies, remporter le match pour finir sur une bonne note et ne pas faire de cauchemars sur Shaq’fanie Dolson cette nuit. Et franchement, au début du match on a eu peur. Un sublime 7-1 en faveur de l’Italie d’entrée de jeu, de quoi bien nous rassurer pour la suite de la rencontre. Les Françaises ont du mal a se créer des occasions en attaque, et l’adresse italienne est indécente. Petit à petit, les Bleues reprennent leur statut de patronne, Ana-Maria se gave à l’intérieur, Laetitia Guapo ajuste sa gâchette et les tricolores repassent devant au score, de quoi nous offrir un money time bien sympa, et encore plus stressant qu’une veille de résultats de Bac (comment ça on en fait trop ?). La meneuse d’1m63 Raelin D’Alie maintient les siennes à flot (8 points), mais les deux gros threes de Guapo et de Paget en fin de possession avec la planche – pas annoncé mais tant pis – enterrent les tombeuses de la Mongolie quelques heures plus tôt. Bon, on peut aussi leur dire merci, car le nombre de shoots ouverts derrière la ligne à 3-points – ‘fin 2-points en l’occurrence – qu’elles n’auront pas rentré nous auront été très précieux. Pas besoin de faire de conclusions après cette première journée, les Bleues ont vite corrigé le tir après la défaite face aux States épicétou. Pour autant, il va falloir faire plus de stops en défense, mais quand on connaît le talent de cette équipe, on ne doute pas un seul instant que ça sera fait.

Merci les filles d’avoir ouvert le bal pour le basket français, on aurait bien kiffé deux victoires pour débuter, mais vous avez géré les rattrapages face à l’Italie. Prochain rendez-vous pour vous, c’est dès demain face à la Chine et au pays-hôte de ces JO. Et ne vous inquiétez pas pour Team USA, vous aurez l’occasion de les taper en finale, c’est Manu qui le dit.