Le Top 10 de Giannis Antetokounmpo pendant les Finales : si la NBA vous manque déjà, le Greek Freak est là pour vous consoler

Alors qu’on a déjà la tête aux Jeux Olympiques, on a l’impression d’avoir à peine pu profiter de la fin de ces Finales NBA 2021. Alors entre deux rencontres de 3×3, on se pose pour admirer les douze travaux de Giannis pendant cette ultime série contre Phoenix. Spoiler : il mérite le titre de MVP des Finales.

Vous voulez voir des dunks ? Vous allez être servis. Des contres ? Ne vous inquiétez même pas pour ça ! Giannis était partout dans ces Finales, et ce Top 10 nous le démontre bien. Dans cette vidéo, on y retrouve de tout, mais genre vraiment, même une passe décisive et… un lancer franc (oui oui, zéro vanne). En gros, vous n’avez pas à vous en faire, il y en aura pour tous les goûts dans cette compilation des meilleures actions de Giannis. Et le plus flippant dans tout ça, c’est que 80% des big plays du Greek Freak pourraient figurer dans le Top 10 des plus belles actions de ces Finales tout court, et on imagine que ça a été galère pour sélectionner. Si on a tous en tête le contre plus que clutch sur le alley-oop de Deandre Ayton, ou le chasedown block sur Mikal Bridges qui avait des airs d’un certain numéro 23, le franchise player des Daims aura été quasi exemplaire tout au long de la série, lui qui avait pourtant vu son genou plié en W avant d’affronter les Suns. Leadership, sang-froid, dominant des deux côtés du terrain, les Suns doivent sûrement encore faire des cauchemars. Et en attendant les highlights des JO, rien de mieux que de baver à nouveau devant les merveilles du Grec, qui aura su allier parfaitement efficacité et spectacle pour compléter le défi que lui avait donné Kobe.

Dominant, monstrueux, GOAT… Difficile de trouver les bons termes pour qualifier le chantier de Giannis. Et quand on ne sait pas quoi dire, quoi de mieux que d’apprécier les images, ou de les revoir pour la 4 756e fois de la semaine. En tout cas, Giannis va nous manquer à Tokyo, donc autant que la NBA nous laisse cette vidéo en lot de consolation.