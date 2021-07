Larry Brown reçoit le Chuck Daly Award 2021 : une juste récompense pour l’un des plus grands coachs all-time

Le syndicat des coachs (NBPA) vient de décerner le Chuck Daly Lifetime Achievement Award, récompensant chaque année un coach de longue date par… les coachs NBA. Le grand gagnant ? Larry Brown. Seul entraîneur à avoir remporté un titre en NCAA et en NBA, champion avec les Pistons en 2004, huitième coach de l’histoire au classement du plus grand nombre de matchs remportés… respect Monsieur Brown, le trophée est amplement mérité, surtout grâce à son passage chez les Knicks (lol).

Le head coach des Pistons 2004 remporte donc selon ESPN le Chuck Daly Award, lui-même entraîneur des Pistons version Bad Boys champions en 1989 et 1990, ça semble logique finalement. Cette année, la National Basketball Coaches Association, syndicat des techniciens de la Ligue, a décidé de récompenser Larry Brown pour l’ensemble de sa carrière, qui n’est même pas encore terminée. Larry est un passionné, ça c’est sûr, à tel point que l’octogénaire a décidé d’épauler Penny Hardaway aux Tigers de Memphis la saison prochaine, en tant qu’assistant. Peut-être la dernière étape de sa longue aventure sur les bancs, lui qui a pour ultime objectif « d’avoir un impact sur la vie des jeunes joueurs sur et en dehors des terrains ».

C’est fou, même à 80 ans, on a l’impression que Larry débute sa première saison, excité comme un gamin ! En tout cas, coach Brown, c’est 14 équipes différentes en tant que head coach, dont trois en université où il a participé trois fois au Final Four (logique) et remporté le titre avec les Kansas Jayhawks en 1988. Mais la plus belle ligne au palmarès, c’est évidemment le titre NBA qu’il a remporté en 2004 avec les Pistons face aux Lakers, orchestrant Chauncey Billups, Rip Hamilton, Rasheed et Ben Wallace et toute la clique. Une vraie bande de casse-cou(ille)s sur le terrain, qui a bien failli réaliser le doublé, mais c’était sans compter sur les Spurs et notamment le shoot de Robert Horry au Game 5, dont Chauncey a sûrement accroché le poster dans sa chambre. Au-delà de ces Pistons, Larry a coaché plusieurs stars dans sa carrière à l’image d’Allen Iverson qu’il a emmené en Finales avec les Sixers, Reggie Miller aux Pacers, ou encore David Robinson à San Antonio. En tout cas, pas de doute, c’est un des grands noms des bancs de cette Ligue, comme en témoigne sa sublime saison aux Knicks en 2005-06 (23-59) – parfois, même les meilleurs coachs sont perdus à NYC – mais surtout son nombre de rencontres coachées : 2002, c’est-à-dire le cinquième plus grand total de l’histoire de la NBA. Et si jamais vous avez encore un petit doute sur le standing du natif de Brooklyn, Monsieur Brown a été intronisé au Hall of Fame en 2002 – comme son nombre de matchs coachés, c’est beau – aux côtés d’un certain Magic Johnson ou d’un Drazen Petrovic, à titre posthume. Tout est dit. Au micro d’ESPN, en recevant son trophée via visioconférence (la chance…), Brown a déclaré qu’il n’avait pas fait grand-chose (oh la belle fausse modestie comme on aime) :

« On ne gagne pas un trophée comme ça si on n’est pas entouré de personnes spéciales. J’ai eu la chance de jouer pour les meilleurs coachs de l’histoire. J’ai eu la chance d’entraîner certains des meilleurs joueurs de l’histoire. J’ai eu des personnes incroyables assises à mes côtés qui m’ont permis de faire ce que j’aime. »

Larry, bravo pour ta carrière, bon courage pour ta nouvelle expérience aux côtés de Penny, mais pense à en laisser un peu aux nouveaux quand même. Parmi tous tes trophées, il va maintenant falloir trouver de la place dans la vitrine pour le Chuck Daly Award. Et surtout, faudra nous dire ce que ça fait de coacher des Allen Iverson, Rasheed Wallace ou encore Nate Robinson. Les soirées après les victoires (donc pas avec Nate du coup), ça devait être animé !

