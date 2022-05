Bradley Beal a connu une saison 2021-22 compliquée. Le franchise player des Wizards a d’abord eu des difficultés à commencer sa saison, avant de quitter les parquets suite à une blessure aux ligaments du poignet gauche. Absent médiatiquement depuis plusieurs mois, le meneur donne de ses nouvelles.

La saison 2021-22 de Bradley Beal a été aussi frustrante que décevante. Le scoreur de Washington n’a pas été à la hauteur de son statut en ne marquant « que » 23 points de moyenne par match. Lui qui finissait deuxième meilleur scoreur de la Ligue en 2021 avec plus de 30 points au compteur n’a jamais trouvé le rythme sur cet exercice, laissant les responsabilités offensives à Kyle Kuzma. De surcroît il n’a disputé que la moitié des matchs à cause d’une blessure aux ligaments du poignet gauche, à contrainte opératoire. Pas le mieux lorsqu’à la fin de la saison, une potentielle prolongation au max est à votre portée. Et on ne parle pas de n’importe quel contrat max puisque ce sont 250 millions de dollars qui sont sur la table. Le meneur voudrait évidemment le signer, mais le management des Wizards réfléchit encore à la question et à la rentabilité de la chose, histoire de ne pas passer pour un joli roucouleur. Bradley Beal a-t-il la trempe d’un véritable franchise player, fiable, qui peut emmener son équipe loin en Playoffs ? Pour le savoir, il faudrait peut-être mieux l’entourer. À l’instant T, le guard a débuté sa rééducation depuis fin avril. Dans les colonnes du Washington Post, il revient sur sa situation actuelle et sur les rares avantages de son passage à l’infirmerie.