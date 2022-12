Petit évènement hier soir à l’occasion de la victoire des Blazers à Houston, puisque si Damian Lillard n’a rentré “que” quatre tirs à 3-points, ces quatre réussites lui ont permis de dépasser Jamal Crawford pour devenir le 8è shooteur du parking le plus prolifique de l’histoire.

Deux-mille deux cent vingt-deux shoots à 3-points.

Rien que des deux, rien que pour nos yeux.

Depuis son retour de blessure, Damian Lillard envoie du pâté, mais alors du pâté… de Noël. Avec 43 threes en sept matchs dont 9 face aux Nuggets ou 11 contre les Wolves, Dame D.O.L.L.A. est bouillant depuis une grosse dizaine de jours et il en a donc profité pour passer un nouveau cap au classement des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire derrière la ligne à 3-points.

En effet, avec 2 223 pétards mouillés le meneur de Portland a passé cette nuit l’iconique Jamal Crawford, et a donc désormais un autre genre de duo dans le viseur : Jason Terry et Vince Carter. 59 tirs réussis pour dépasser le Jet, 8 de plus pour aller décrocher Vinsanity, et si on parlait il y a quelques jours des milestones atteints par Klay Thompson récemment (2 000 threes inscrits, Joe Johnson, Dirk Nowitzki et Jason Kidd dans le rétro), Damian Lillard est donc plutôt pas mal dans son genre et il en profitera d’ailleurs pour entrer encore un peu plus dans l’histoire dans les prochains jours en devenant le meilleur scoreur de l’histoire des Blazers, rien que ça, en dépassant Clyde “The Glide Drexler”.

Plus que 20 points et Damian Lillard entrera dans l’histoire de sa franchise, encore un peu plus. Pour l’instant ? Il est déjà bien installé parmi les plus grands shooteurs de l’histoire, et ça pourrait encore monter, encore, encore et encore.