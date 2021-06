Les Sixers réagissent dans le Game 2 : victoire 118-102, Shake Milton a allumé la mèche et Joel Embiid a attisé les flammes

Les Sixers ont remporté un match disputé et peuvent ce matin remercier Joel Embiid, Tobias Harris et Seth Curry pour leur match très solide et Shake Milton pour avoir tué la rencontre au début du quatrième quart. Philly a joué à se faire peur pendant 36 minutes, finalement obligée de s’en remettre au heat check d’un joueur pas forcément prévu au casting de ce match.

Les Sixers étaient en échec lors du premier match, mais ils ne sont pas mat. Remontés comme des pendules, les Sixers démarrent ce Game 2 avec beaucoup de détermination. Après quatre minutes de jeu ? 20-4 pour les patients du Doc et on pense alors se diriger vers un bon gros blow out des familles. Philly ne panique pas, les titulaires parviennent à tirer profit de leur avantage de taille et ciblent les bonnes match-ups. Emmenés par un énorme Tobias Harris jouant de ses atouts au poste, Toby épaule à merveille Embiiid et les deux hommes en profitent pour libérer des espaces pour Seth Curry, régulier derrière l’arc. Le score est de 33-20 à l’entame du deuxième quart mais le début de seconde période ne se passe pas exactement comme prévu pour la bande à Jojo. Avec Dwight Howard à la place de Jojo, les Sixers sont pris au jeu des Hawks et le tempo est donné dicté par leurs adversaires. Revenus à 2 points grâce à un passage assez fou de leurs deux remplaçants Danilo Gallinari et Kevin Huerter, les Hawks laissent néanmoins l’occasion de recoller aux Sixers à la mi-temps. Joel est de retour, et le trio Jojo / Tobias / Seth est omniprésent côté Sixers, à tel point que la sortie de l’un des trois acteurs atténue systématiquement leur force de frappe offensive. Côté Atlanta Gallinari est tout aussi présent pour scorer à distance que pour apporter son expérience de roublard : après une poussette sur Embiid, les esprits s’échauffent, Joel réplique et une faute technique est donnée aux deux joueurs après visionnage de la vidéo. Bien poussés par un Kevin Huerter parfait, Atlanta revient à 55-57 avant la mi-temps.

Le troisième quart temps fait monter la rencontre en intensité et les joueurs provoquent plus de lancers-francs de part et d’autres. Dans le rôle de provocateur numéro 1 ? Joel Embiid tient son rang de deuxième meilleur joueur de la saison et en fait voir de toutes les couleurs à la raquette des Hawks. Sans compter son jeu au poste haut dévastateur, Joel est tout simplement… en réussite. Les deux larons des Hawks causant de sérieux soucis à Philly à ce moment du match sont Bogdan Bogdanovic et encore ce diable rouquin de Kevin Huerter. Le premier enchaine les jumpshot, le deuxième impressionne grâce une très bonne défense et une attaque plus propre que propre. Huerter finit le troisième quart à… 8/8 au tir, mais un nouvel acteur entre en jeu au Wells Fargo Center et est venu contrecarrer les plans de des Hawks : Shake Milton. Laissé sur le bas-côté lors du Game 1, Rivers préférant s’appuyer sur Tyrese Maxey, Milton en avait visiblement gros sur la patate, et son heat check arrive au moment où son équipe en avait le plus besoin. Shake finit le troisième quart sur deux shoots à 3-points dont un au buzzer et nous tease alors un dernier round chaud cacao.

Après de bons stops défensifs, trois tirs rentrés par son remplaçant et quelques points apportés à l’intérieur, le banc des Sixers s’est réveillé (32-0 pour les Hawks à la mi-temps !) et les Sixers parviennent à prendre 18 points d’avance à 9 minutes de la fin. A peine entamé, le quatrième quart a déjà donné le vainqueur de cette rencontre et la fin de match donnera l’occasion à Joel Embiid de parachever son chef d’œuvre du soir et de montrer à Clint Capela que sa bonne défense ne suffit pas à contenir un joueur de son calibre. 40 points et 13 rebonds plus tard, Joel avait peut être tout simplement envie de montrer à ses adversaires du soir que sa candidature pour un trophée à trois lettres n’était pas un hasard.

Les Hawks reviennent à Atlanta avec une défaite, mais aussi avec l’avantage du terrain. Mais au vu de ses deux premiers matchs dans la série, Joel Embiid ne voudra en aucun cas laisser Trae Young goûter avant lui aux finales de Conférences. Personne ne semble capable d’arrêter le pivot camerounais et les Hawks devront se creuser la tête pour essayer de contenir les assauts de ce dernier.