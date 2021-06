Le détail des votes pour le MVP 2020-21 : incroyable mais vrai, Derrick Rose a reçu un vote pour la première place

Nikola Jokic est donc le MVP 2020-21, sans trop de surprise, et si le génial pivot des Nuggets domine logiquement le classement final, le récapitulatif des votes nous a comme souvent offert quelques drôles de douceurs. Tonton Chris Paul à la cinquième place mais aucun Devin Booker dans le Top 15, LeBron James à deux doigts d’être zappé des mémoires collectives de 2021, la discrétion de Kawhi Leonard qui lui joue des tours, Rudy Gobert qui montre sa trogne, Kyrie Irving qui cherche la sienne et, surtout, Derrick Rose qui obtient une… première place, on fait le points sur toutes les… comment on dit déjà, ah oui, les incongruités de ce classement.

A vrai dire on s’en fout un peu, personne ne s’en souviendra plus de trois semaines, mais c’est quand même marrant. Le premier constat ? Nikola Jokic n’est donc pas passé « si loin » d’une consécration unanime, ce qui, finalement, n’aurait pas été complètement fou non plus. 91 premières places, huit deuxièmes places et un mec bourré, un mec dont on reparlera dans quelques lignes. Victoire de Jokic par KO donc, et derrière un Top 5 assez clairement défini. Joel Embiid en deux, rien à redire, Steph Curry pour compléter le podium ça on le savait, et c’est ensuite qu’on commence à se marrer un peu.

Plusieurs constats intéressants à la lecture de ce classement. Premièrement, Stephen Curry a donc réalisé une saison 453 fois plus valuable que LeBron James, Kawhi Leonard et James Harden, pas sûr que la proportion soit bien respectée mais on l’a dit plus haut : « ça nous fait marrer ». On cherche d’ailleurs partout Kyrie Irving pour qui une saison en 27/5/6, à 50/40/90 au tir dans la deuxième meilleure équipe de l’Est… n’est donc pas suffisante pour faire partie des quinze meilleurs joueurs de la Ligue. LeBron James ? Pire ranking à la MVP race de sa carrière. Neuvième lors de sa saison rookie, onzième en 2019 et quatorzième cette saison, si on manquait de respect on parlerait d’EHPAD mais on attendra quelques mois de plus. En remontant un peu on ne trouve pas de Donovan Mitchell mais on aperçoit un Rudy Gobert sauvage, on ne trouve pas non plus de Devin Booker, parce qu’il sera MVP en 2022, mais on trouve – très haut – un Chris Paul qui a probablement du acheter quelques votes réussi à faire des Suns une toute puissance et qui mérite aujourd’hui l’attention qui lui est portée.

On peut ensuite noter le peu de considérations pour Damian Lillard ou Luka Doncic, les quelques bisous mérités à Julius Randle, puis… OH PETARD, à la neuvième place apparait Derrick Rose, phrase à relire assis après s’être remis une gorgée de Pastis, oui, même à 4h du matin. Possible que le journaliste qui a donc estimé que D-Rose était le meilleur joueur de la Ligue ai lui même choisi de voter en état d’ébriété, on a donc retrouvé celui qui mis Nikola Jokic troisième et on imagine d’ailleurs qu’il a du mettre Chris Paul en 2, possible aussi que Spike Lee se soit introduit au domicile de cette personne et l’ai menacé de produire un doc sur la carrière de Kevin Knox s’il ne mettait pas D-Rose à la première place, mais l’éventualité la plus probable reste un missclick du responsable des votes, et on va s’en tenir là parce qu’on veut continuer à croire en la vie, à croire à une forme de justice.

Un mec qui pense que Derrick Rose est le meilleur joueur de la Ligue en 2021, James Harden, LeBron James et Kawhi Leonard 453 fois moins valuables que Steph Curry, un Rudy qui mérite et tellement de choses à dire finalement sur ce petit tableau rigolo. Autant le prendre à la rigolade hein, hormis le podium final rien n’a tellement d’importance finalement. On se dit simplement que quitte à caler un D-Rose inattendu, autant se taper des barres et balancer un Tacko Fall non ?