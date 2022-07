Oh quelle belle période que nous sommes en train de vivre. A ma gauche des joueurs de type Andre Drummond ou DeAndre Jordan qui nous expliquent via des vidéos Insta qu’ils taffent leurs tirs à 3-points, et dans le coin droit les jeunes loups qui écrivent au crayon de papier les prochaines lignes de leurs CV. Il y a peu Ja Morant nous expliquait qu’il était un Top 5 meneur en NBA, tout le monde a ri mais plus personne ne rit, et aujourd’hui c’est au tour de Tyrese Haliburton de nous parler de ses aspirations personnelles. Un peu plus soft mais tout aussi plausible.

Si vous ne connaissez pas Tyrese Haliburton deux constats s’imposent. 1) Vous êtes à la bourre et 2) Poncez immédiatement YouTube et vous allez passer un bon dimanche. Oui, car le meneur des Pacers – et très brièvement chouchou des Kings pendant une saison et demi – fait partie de ces joueurs frissons qui va sans nul doute écrire quelques pages stylées de la NBA du futur. Drafté en 12 par Sacto en 2020, Hali a très vite su s’imposer comme un joueur à la fois solide, intelligent et spectaculaire, à tel point que les fans des Kings voyaient en lui une nouvelle raison d’espérer de meilleurs lendemains.

Un trade plus tard et Tyrese était parti direction les Pacers, on n’est pas là pour juger, et c’est aujourd’hui dans les plaines de l’Indiana que le crack fait ses gammes, au sein d’un groupe en totale reconstruction et porté par une bande de U23 aux dents longues (Bennedict Mathurin et Chris Duarte, entre autres). Tyrese Haliburton sera le meneur titulaire de cette équipe, évidemment, et suite au départ de Malcolm Brogdon pour Boston c’est même l’intégralité du trousseau de clés qu’il a récupéré, avec l’ambition collective de faire progresser les copains et la franchise.

Invité en début de semaine du podcast Setting the Pace, Tyrese Haliburton a pu évoquer quelques sujets intéressants en vue de la saison prochaine, propos relayés par l’Indy Star et dont on vous résume les grandes lignes dès à présent :

A propos de la signature avortée de Deandre Ayton :

« Je pense que nous avons été agressif. Le front office a été agressif dans le but de retrouver les Playoffs. J’en ai déjà parlé mais c’est une franchise qui a joué les Playoffs quasiment chaque année de ma vie et il y a cette ambition de revenir à ce niveau, cette ambition de jouer le titre, comme n’importe quelle autre franchise. »

A propos de la Draft de Bennedict Mathurin :

« C’est un très bon fit pour nous. Déjà humainement, parce qu’il (Mathurin) a une approche du jeu différente de la mienne. Là où je suis plus un leader vocalement, lui peut être un leader par l’exemple, par ce qu’il montre sur le terrain. Il a pris l’habitude de jouer sans ballon et c’est une bonne chose par rapport à mon jeu car moi-même j’ai beaucoup le ballon dans les mains et chacun doit savoir comment se positionner par rapport à ça. Il est très doué pour couper au cercle et tanké physiquement, suffisamment costaud pour jouer à plusieurs postes. »

Sur ses objectifs persos cette saison :

« Ce n’est pas forcément quelque chose gravé dans le marbre mais je veux être un joueur en 20/10 (20 points et 10 passes par match). Et je veux devenir All-Star. Ce sont mes deux objectifs principaux cette saison, c’est ce que j’ai en tête.

17,5 points et 9,6 passes la saison passée à dater de son arrivée à Indianapolis, et l’âge – donc la marge de progression – du meneur de 22 ans laisse à penser que les objectifs mentionnés sont tout à fait envisageables. Le roster est faible en expérience mais diablement excitant, Tyrese Haliburton est de la race des génies alors au boulot tout le monde, et on imagine qu’un mec né un 29 février avait de toute façon décidé très tôt d’être différent, et l’auteur de cet article sait de quoi il parle.