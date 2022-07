Un petit Apéro estival, qui dit non ? Avec la prolongation de Deandre Ayton chez les Suns, plein de questions se posent. Est-ce que ce groupe à Phoenix peut redémarrer ensemble ? Et qu’est-ce que cette extension signifie dans la course à Kevin Durant ? La saison à venir est-elle la plus importante de l’histoire de l’Arizona ? Sortez vos meilleurs cactus et votre ventilateur, on va parler de Ayton et les Suns !

On a bien cru à un départ de Deandre Ayton quand les Pacers ont posé 133 millions de pépettes sur la table pour le pivot des Suns. On y a bien cru environ… 20 minutes, puisque dès lors que ce fut possible la franchise de Phoenix a dit « non », elle a dit « lui, on le garde, épice et tout ». Le n°1 de la Draft 2018 (oui oui, celle de Luka Doncic et Trae Young) reste donc dans l’Arizona pour une cinquième saison, et à partir de là certaines questions se posent… La rumeur faisant état d’une entente peu cordiale entre Deandre et le duo Monty Williams (coach) / Chris Paul (assistant-coach) avait dépassé depuis un bail l’état de rumeur alors… qu’en est-il maintenant que le divorce a été évité ? Et sur ce foutu terrain, le grand nounours peut-il encore faire passer un cap à des Suns fauchés comme de vulgaires épis de maïs par les Mavs en mai dernier ? Et puis tiens, ils voulaient pas attirer un certain Kevin Durant les Suns ? Du coup… ils peuvent encore, maintenant que Dede a braqué un bout de banque ?

On se pose et on tente de répondre à certaines de ces questions, avec en sus un fan invétéré des Suns histoire d’allier l’utile à l’agréable. Moteur, action, on tourne !