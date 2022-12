En déplacement à Detroit après deux défaites de rang, le Jazz a pu compter sur un Lauri Markkanen des grands soirs pour se relancer dans la Conférence Ouest. 38 points pour l’ailier finlandais dans le Michigan !

Pour la box score complète de ce match, il suffit de demander.

Les votes pour le All-Star Game sont officiellement ouverts et certains ne perdent pas de temps pour envoyer un message aux fans. C’est notamment le cas de Lauri Markkanen. Pas de texto ou de grosse pancarte pour la star d’Utah mais une nouvelle flambée sur le parquet des Pistons. 38 points à 13/20 au tir et surtout un magnifique 9/13 à longue distance (nouveau record en carrière). En feu d’entrée de match avec seize points dès le premier quart-temps, le natif de Vantaa aura été indispensable à la réussite des siens, enchaînant les bombes de loin en catch and shoot pour mettre Utah sur orbite et repousser les assauts d’un Jaden Ivey qui a lâché son meilleur match depuis sa Draft par les Pistons. (30 points) Clairement la grosse note positive (et sans doute la seule) de la soirée pour Detroit.

Lauri Markkanen was MONEY from deep in the Jazz win. 🎯 38 PTS

🎯 9 3PM (career-high)

🎯 5 REB pic.twitter.com/02wgWyxdjL — NBA (@NBA) December 21, 2022

On le rappelle pour les curieux, le All-Star Game 2023 aura lieu cette année à… Salt Lake City, c’est-à-dire dans l’Utah pour ceux qui ont sauté les cours de géographie. On se disait que les départs de Rudy Gobert et Donovan Mitchell priveraient le Jazz de tout représentant pour la grande messe annuelle mais Markkanen est en train de se bâtir un solide dossier de candidature pour aller chercher sa première étoile en carrière. 22 points, 8 rebonds, 53% au shoot, 42% de loin, avec Utah qui parvient pour le moment à garder un siège dans le Top 8 à l’Ouest, cela nous donne réussite individuelle et collective et c’est un combo qui devrait plaîre aux votants ou aux coachs dans l’éventualité où les fans ne donneraient pas assez de votes pour le Finlandais.

Lauri Markkanen s’est baladé dans la faible défense des Pistons et il confirme match après match son nouveau statut à Utah. De quoi faire espérer toute une fanbase : il y aura peut-être un représentant local au match des étoiles cette année après tout.