Sur une excellente dynamique en ce mois de décembre, les Knicks voulaient confirmer à domicile face aux Warriors. Mission réussie pour New York qui n’a pas fait dans la demi-mesure en écrasant Golden State 132 à 94. Huitième victoire de suite pour la troupe de Tom Thibodeau !

Cleveland, Atlanta, Charlotte, Sacramento, Chicago deux fois et Indiana. Le tableau de chasse des Knicks était déjà assez impressionnant au moment de débuter ce match mais les protégés du Madison Square Garden peuvent désormais ajouter le scalp des Warriors à leur palmarès. Toujours privés de Stephen Curry mais aussi d’Andrew Wiggins, les Dubs n’ont pas fait le poids bien longtemps du côté de Big Apple. Malgré quelques prouesses de Jordan Poole en première mi-temps, Golden State a lentement mais sûrement coulé face au collectif de New York. La défaite était déjà complète au moment d’attaquer le money time, le passage des joueurs du banc dans le dernier acte l’aura transformé en massacre : +38 pour New York ! C’est la première victoire à domicile des Knicks contre les Warriors depuis février 2013 !

Jalen Brunson et Julius Randle auront encore apporté leur pierre à l’édifice, bien soutenus par l’efficace Quentin Grimes et un R.J. Barrett qui est monté en puissance au retour des vestiaires. On retiendra aussi la belle sortie d’Immanuel Quickley en sortie de banc, qui a profité du garbage time pour faire gonfler un peu les chiffres. Bien meilleurs dans l’envie, dominants au rebond, intraitables défensivement, les Knicks confirment leurs bonnes dispositions du moment. Aucune équipe ne défend aussi bien que New York sur les quinze derniers jours, c’est aussi simple que ça. Cette huitième victoire permet aux adeptes du orange et bleu de consolider leur place dans le Top 6 à l’Est et pourquoi pas de commencer à regarder un poil plus haut. Il y a moins de 3 matchs entre New York et le podium !

Côté Warriors, le chemin de croix à l’extérieur se poursuit et ça fait désormais 15 défaites en 18 matchs loin de San Francisco. Malheureusement pas grand-chose à sauver de ce match et il faudra montrer un autre visage dès demain à Brooklyn, une autre équipe qui marche sur l’eau depuis quelques semaines. Si Golden State en prend 130 face à New York, on imagine même pas ce que ça va être contre Kevin Durant et Kyrie Irving.

Et de huit pour New York, qui n’a pas eu à trop s’employer face à des Warriors limités et très largement dominés. Les hommes de Tom Thibodeau tacheront de poursuivre cette belle série dès demain, toujours à la maison, face aux Raptors.