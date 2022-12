Dans l’univers impitoyable des Lakers, les rumeurs de transfert ne sont jamais bien loin. Celles entourant Russell Westbrook sont moins insistantes depuis quelques semaines avec les bonnes perfs de Brodie en sortie de banc, mais la récente blessure d’Anthony Davis relance les spéculations concernant la nécessité de faire un deal ou pas. Qu’en pense LeBron James ? Un journaliste lui a posé la question, il n’a pas eu de réponse.

Ce que tous les supporters des Lakers craignaient a malheureusement fini par arriver.

Sur une autre planète ces dernières semaines, durant lesquelles il a enchaîné les performances de MVP pour tenter de remettre les Lakers sur les bons rails, Anthony Davis s’est encore blessé. Au pied cette fois. Résultat, il sera absent un mois minimum. De quoi se poser la question suivante :

Comment aborder la suite ?

Alors qu’on se demandait déjà si (et surtout quand) les Lakers allaient effectuer un transfert pour tenter de mieux entourer le duo LeBron – AD, cette absence prolongée du monosourcil provoque un gros trou dans la raquette et a le potentiel pour changer les plans que pouvait avoir le manager général Rob Pelinka à six semaines de la trade deadline. Alors forcément, du côté de Los Angeles, les journalistes essayent d’en savoir plus sur la stratégie de la franchise en interne.

Après la rencontre face à Washington dimanche, l’un d’entre eux a demandé à LeBron James comment la blessure de Davis allait impacter les décisions des Lakers en matière de transfert potentiel. Voici sa réponse, via The Athletic.

“Ce n’est pas une question pour moi. Je n’en sais rien. […] Je joue au basket, je ne suis pas dans le front office, donc on verra. Je suis concentré sur le jeu pour essayer de gagner des matchs, surtout quand je suis sur le parquet. Posez vos questions à Rob Pelinka.”

Certains vont probablement se marrer à la lecture de cette quote, LeBron James étant réputé pour impacter directement les décisions de son management, à tel point qu’il a obtenu le surnom de LeGM au fur et à mesure des années. Ceci étant dit, Rob Pelinka continue aujourd’hui de se montrer patient – voire même réticent à l’idée de transférer ses choix de premier tour de Draft (2027, 2029) – alors que le King aimerait probablement du renfort sur le court terme pour augmenter ses chances de gagner.

En attendant de voir la direction que prendra le front office de la mythique franchise californienne dans les semaines à venir, on surveillera de près le comportement des Lakers sans AD, car ça aussi ça pourrait impacter les décisions de Pelinka dans un futur proche.

Los Angeles a réussi à arracher une victoire face aux Wizards sans Davis dimanche, avant de tomber à Phoenix dans une rencontre où ni AD, ni LeBron, ni Russell Westbrook n’ont joué. Les Lakers affichent désormais un bilan de 13 victoires pour 17 défaites sur les 30 premiers matchs de saison régulière, bilan synonyme de 12e place à l’Ouest, avant de jouer six de leurs sept prochaines rencontres à l’extérieur.

Si Los Angeles venait vraiment à s’écrouler sans Anthony Davis, on imagine mal Rob Pelinka sacrifier ses choix de draft pour tenter de sauver cette campagne 2022-23. Dans le cas contraire par contre, tout semble possible à La La Land…

Source texte : The Athletic