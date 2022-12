Dans le dur depuis plusieurs matchs, De’Aaron Fox a révélé qu’il jouait actuellement avec plusieurs blessures. Une baisse de forme qui n’affecte pour le moment pas les Kings. Le signe que cette équipe a les reins solides ?

Excellent sur ce début de saison et digne d’un All-Star, De’Aaron Fox remplit pour le moment son rôle dans la belle réussite de Sacramento au classement. 5èmes à l’Ouest avec 13 victoires et 10 défaites, les Kings prennent tout le monde par surprise et se prennent à rêver d’un retour en Playoffs en avril prochain. Un objectif qui sera plus facile à atteindre avec un groupe entier et en forme. C’est justement là que le bat blesse car on apprend aujourd’hui via Jason Anderson du Sacramento Bee que le meneur de la franchise enchaine les pépins physiques récemment. Souffrant du pied depuis un match à Orlando datant du 5 novembre, le renard des Kings s’est aussi fait mal récemment au pouce… Ça commence à faire beaucoup !

Sacramento Kings point guard De’Aaron Fox tells The Sacramento Bee he has been playing through pain for more than a month. Here’s what we know about his injury.https://t.co/Gj53ESD2J2 — Jason Anderson (@JandersonSacBee) December 8, 2022

Malgré ce problème au pied, Fox a livré quelques très grosses performances et les Kings ont réalisé un mois de novembre solide. Un serrage de dent qui semble tout de même avoir des limites puisque la star locale traverse actuellement une période plus compliquée. Sur les 5 derniers matchs, il tourne à 15 points, 5 rebonds, 4 passes à 40% au tir et 29% de loin. Bien loin de ses standards. Le point positif pour Sacramento, c’est que l’équipe ne pâtit pas de cette baisse de régime de son leader. Le bilan sur ces 5 matchs ? 3 victoires et 2 défaites.

La preuve que le groupe est plus équilibré et qu’il dépend moins des exploits de Fox que par le passé, même si la présence d’un Domantas Sabonis change pas mal de choses de ce côté-là. Une solidité qu’il faudra prouver rapidement car les Kings débutent tout juste un road trip de six matchs qui les verra passer à Cleveland, Philadelphie mais aussi Toronto. Clairement pas une promenade de santé. Aller gagner chez ces équipes avec un Fox à 50% de ses moyens voire sur la touche (il a été listé comme questionable pour le match chez les Cavs) serait une preuve supplémentaire que Sacramento a franchi un cap cette saison. On va suivre ça de très près.

De’Aaron Fox enchaine les blessures et ça commence à se voir sur ses performances. Il ne reste plus qu’à espérer que ces pépins physiques ne viendront pas perturber la belle forme des violet sur ce début de saison. Pour le moment… ça tient.

Source texte : Jason Anderson / Sacramento Bee