Révélations de ce début de saison, les Pelicans n’en finissent plus de nous émerveiller et ils squattent carrément la tête de la Conférence Ouest ! Vite sur le sofa, il est temps d’envoyer du cœur sur nos copains de Louisiane. Place à l’apéro TrashTalk !

Auteurs d’une grosse deuxième partie de saison l’an passé et qualifiés pour les Playoffs pour la première fois depuis quatre ans, les Pelicans avaient déjà surpris en 2022. Avec le retour de Zion Williamson en tenue (et en forme) et un vécu collectif toujours plus grand, on se demandait si les volatiles allaient prendre leur envol vers le haut de la Conférence et au bout d’un mois et demi de compétition, c’est tout simplement une masterclass de la part des hommes du Bayou. Solides en défenses, efficaces et spectaculaires en attaque, avec des joueurs qui connaissent leur rôle à la perfection, des belles surprises qui émergent (Trey Murphy et la confirmation Herb Jones) sans oublier un Willie Green qui donne l’impression d’être aux manettes depuis 15 ans (non c’est juste sa deuxième année en fait), NOLA file droit vers les sommets. Mais jusqu’où seront-ils capables d’aller ? On en parle.

Vous connaissez la musique, on s’installe peinard, on se prend un truc à grignoter, on balance un petit commentaire car tous les avis sont bons à prendre et pour le reste on s’occupe de tout.