NBA Playoffs 2022 : Suns – Pelicans, c’est l’heure de la grosse preview ! Apéro TrashTalk

Suns et Pelicans se retrouvent pour un duel qui parait bien déséquilibré sur le papier. Chris Paul et sa bande se dirige-t-il vers un sweep ? On voit ça de suite dans l’apéro !

Les uns ont régné sur la Conférence Ouest (et la Ligue) toute la saison, les autres ont eu besoin d’une énorme remontada au classement et d’une victoire au courage pendant le play-in pour avoir un billet pour les Playoffs. Pas de doute, on se dirige vers un combat entre David et Goliath mais il semble bien que le géant explose le petit cette fois-ci. En termes d’expérience, de vécu commun, de profondeur d’effectif, de talent tout simplement, les Cactus semblent au-dessus et la grosse question qui se pose est surtout de savoir combien de temps NOLA est capable de tenir dans cette série ? On a presque envie de croire qu’éviter un sweep serait un résultat encourageant pour Willie Green et compagnie. À moins que les volatiles nous sortent une grosse surprise de leurs becs.

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son prono car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit apéro en famille !