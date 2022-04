Décidément, c’était la soirée des piafs. Après la qualification des Hawks à l’Est, ce sont les Pelicans qui décrochent leur ticket pour aller se faire sweep affronter les Suns au premier tour. New Orleans a totalement renversé les Clippers alors que le match leur tendait les bras.

Pour les amoureux des stats, elles vous attendent au chaud ici

Pfiou… Que ce fut facile et dur à la fois pour les Pelicans. La première mi-temps est gérée à la perfection, grâce à un Brandon Ingram qui visiblement n’avait pas le temps. En douze minutes, il claque 16 points à 8/9 au shoot et 3 rebonds sans pression et visiblement en ayant oublié l’échec. L’enfant de Caroline du Nord enchaîne des jump shots plus fantasques les uns que les autres et empile les points. C.J. McCollum donne, lui, quelques cours de danse à ses défenseurs. On n’est pas expert dans ce domaine ici, mais à première vue il s’agissait sûrement de claquettes. La défense, boostée autour de la sensation Herbert Jones, fonctionne et prive Los Angeles de solutions. Pendant ce temps, les Clippers… font du Clippers des mauvais jours. Maladresse, failles défensives, raquette laissée aux intérieurs adverses qui peuvent putback sans gêne occasionnée, bref la version Clippers sans leaders qu’on n’aime pas voir. Les Pelicans mènent de dix à la mi-temps et on se demande qu’est-ce qui peut leur arriver.

Qu’est-ce qui peut leur arriver, hein ? Un run de 38-18 (même 43-18 en comptant le 5-0 de fin de deuxième quart-temps) ni plus ni moins avec supplément ambiance décuplée et retour à la dure réalité. On ne sait pas ce que Tyronn Lue a dit à ses gars dans les vestiaires ou ce qu’ils ont mangé ou bu, mais les Clippers qui sont revenus ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient partis. De retour sur le parquet, Reggie Jackson et Marcus Morris shootent comme les frères Curry, Nicolas Batum devient gardien de prison à Alcatraz et enferme Ingram et McCollum. Les Pelicans laissent leur lucidité aux vestiaires et ne tirent qu’à trois points. Seulement, mauvaise idée lorsqu’on est à 1/8 à la mi-temps dans ce secteur et que l’on passe à 2/15 en fin de troisième quart-temps. L.A détruit les joueurs du Bayou en une poignée de minutes, prend le lead, explose son niveau de confiance et range même LeBron James dans son camp, lequel ne peut pas s’empêcher de lancer une petite perche à une vieille connaissance.

Simply the BEST coach in the game! ARGUE with your kids not me. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) April 16, 2022

Heureusement, les Pelicans peuvent compter sur leur coach expérimenté rookie pour les remotiver. Pendant la pause entre le troisième et quatrième quart-temps, Willie Green délivre un speech guerrier mémorable. Il galvanise ses troupes qui repartent au combat comme des vrais morts de faim. En seulement trois minutes, le retard est dans le rétro. Run de 14-1 envoyé, la Crypto.com Arena refroidit, et le doute revient dans la tête des Clippers. Les rookies prennent leurs responsabilités, Herb Jones stoppe toutes les offensives et Trey Murphy III ou plutôt « Trae » Murphy III bombarde du parking (4/6 aux tirs primés). Jackson et Morris font vivre un peu le suspense en laissant le match dans un delta de cinq points d’écart maximum. Le money time arrive, tout est encore possible. Il reste 19 secondes sur l’horloge, New Orleans mène 103-100 et Larry Nance Jr a la possibilité de garantir la victoire à son équipe avec deux lancer-francs. Mais la pression est trop grande pour le forward qui rate ses deux tentatives. L.A a une chance de revenir, mais la clutchitude n’est pas au rendez-vous. Powell fait 1/2 sur ses lancers et le duo Reggie Jackson – Marcus Morris manque ses shoots à trois points. Victoire NOLA !

« On a pris leur meilleure droite. Menés de 10 en début de dernier quart. Levez la tête. C’est pour ces moments qu’on vit. C’est pour tout ça qu’on a bossé dur. On lâche rien. On lâche putain de rien ! Vous devez vous BATTRE. VOUS DEVEZ VOUS BATTRE !! » ❤️pic.twitter.com/uvSAYZgM5r — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Les Pelicans l’ont fait ! Ils se sont qualifiés pour les Playoffs 2022 en battant les Spurs puis les Clippers cette nuit, le tout sans Zion Williamson. Les patrons font le taf, les rookies ont de l’or dans les mains et le coach a les mots justes. New Orleans peut être fier de sa saison surtout en ayant commencé avec un bilan de 1-13. Les Clippers également, même si ces deux défaites lors du play-in risquent de donner des regrets aux Angelinos. Ce sont bien les hommes du Bayou qui iront défier les Suns de Chris Paul au premier tour.