Allez, café – le replay : Trae Young a posé sa clim à Cleveland !

Le play-in tournament s’est achevé cette nuit et ça méritait bien un petit tour à la cafetière pour en parler. Vous avez raté ça ? On vous balance le replay du dernier allez, café.

Dans le « Allez, café » de ce samedi matin ? Un grand récap du Play-in Tournament, avec la victoire des Hawks et des Pelicans pour se qualifier en Playoffs. Atlanta revient donc en postseason après sa belle finale de Conférence l’an passé alors que New Orleans a réussi à profiter de l’absence de Paul George pour piquer le dernier billet aux Clippers. Une première qualification depuis 2018 pour NOLA et il faudra se coltiner les Suns au premier tour. Pas un cadeau pour un comeback. À côté de ça, petit résumé des dernières actualités, en vous souhaitant un bon début de weekend et rendez-vous ce soir pour le début des phases finales !

