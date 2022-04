Allez, café – le replay : 6ème homme de l’Année, Tyler Herro l’évidence ?

Comme chaque soir en cette dernière semaine de régulière, vous avez le droit à un petit allez, café. Pour celles et ceux qui ont raté le rendez-vous autour de la cafetière, voilà le replay !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Quoi de neuf en ce vendredi soir ? Un gros point sur le classement des deux conférences et les enjeux des derniers matchs, à désormais deux nuits de la fin de la saison. Le allez, café, c’est aussi l’occasion de parler de l’actu du moment : Nikola Jokic qui ouvre son propre club statistiques, le NBA Store à Paris, le retour de Ja Morant, la bague de Danny Green, entre autres. On ouvre, comme toujours, un petit débat avec la course au sixième homme de l’année et la question est la suivante : qui peut concurrencer Tyler Herro ? La torche humaine du Heat semble une évidence pour la petite statuette. Pour boucler en beauté ce live, un petit quiz sur le thème du… Sixth Man Of the Year. 39 joueurs à trouver en dix minutes. Bon courage pour tous les dénicher !

On balance le high five à tous ceux qui étaient là pour nous accompagner cette nuit. Pour les autres, pas de panique, on vous sort de suite le replay pour être à la page et on se donne rendez-vous dès ce soir pour un nouveau allez, café.