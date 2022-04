Après une nuit bien remplie, c’est l’heure de mater le Top 10 des meilleures actions. Qui a fait du sale, qui s’est fait afficher ? Let’s go !

Les Pistons se sont fait détruire cette nuit contre les Bucks mais Isaiah Stewart a renvoyé Bobby Portis à ses études avec un contre XXL.

Isaiah Roby qui claque le gros dunk sur la bouille d’Austin Reaves. Ce Lakers Thunder a frôlé le -1 niveau hype.

Les Bulls ne défendent plus et ils ne prennent même plus la peine de faire un box out alors Cody Martin en profite pour donner une extinction de voix à un commentateur en Caroline du Nord.

Bobby Portis est vengé, Giannis Antetokounmpo est allé mettre un joli poster sur la tête d’Isaiah Stewart.

Malgré deux mains devant la bouille, Jordan Clarkson plante le gros buzzer beater contre les Suns. Dommage, le Jazz a (encore) choke dans le money time.

Les Cavs ne vont pas fort mais Darius Garland continue de régaler avec un magnifique reverse lay-up pour enrhumer les Nets.

Jalen Green s’est calmé au scoring mais il a donné une leçon d’explosivité aux Raptors. Oh cette violence !

D’un rookie à un autre, c’est au tour de Scottie Barnes de balancer le hammer sur un Garrison Matthews qui aurait sans doute voulu être ailleurs.

C’est l’heure pour l’épisode 374 de Trae Young depuis le logo. Ice-Trae transperce le cercle depuis South Beach.

Gary Trent Jr., héros de l’énorme comeback des Raptors face aux Rockets avec un game winner bien compliqué à mettre.

Voilà, c’est tout pour ce Top 10 du jour. Pour les images, y’a plus qu’à cliquer, et nous on se donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles highlights à mater tous ensemble.