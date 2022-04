Antépénultième nuit de NBA qui se termine, et on avance de plus en plus sérieusement vers la sonnerie finale. Cette nuit des franchises ont assurées leur place finale, le tanking a connu des hauteurs incroyables et un Français a sorti le dessert face aux Lakers; on vous récap tout ça !

# Les résultats de la nuit

Pistons – Bucks : 101-131

Wizards – Knicks : 92-114

Nets – Cavs : 118-107

Raptors – Rockets : 117-115

Heat – Hawks : 113-109

Bulls – Hornets : 117-133

Mavericks – Blazers : 128-78

Jazz – Suns : 105-111

Lakers – Thunder : 120-101

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

On va mettre pause mdr Les Bucks sont venus en darons, ils ont prévu de faire vivre un cauchemar défensif c’est pas cool là. https://t.co/j8oOobXDkh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

4 points en 9 minutes pour Detroit. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

3/20 au tir

0/14 à trois-points Ce premier quart-temps des Pistons est historique. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Il le sait pas mais en vrai y’a des adversaires sur le terrain mdr pic.twitter.com/00BGM8WDkH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Le cinq des Rockets actuellement sur le terrain : KJ Martin (21 ans)

Kevin Porter Jr (21 ans)

Jalen Green (20 ans)

Josh Christoper (20 ans)

Usman Garuba (20 ans) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Pas sûr de la stratégie. pic.twitter.com/FzVpIMBuPP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Trop trop trop de sauce sur ce finish de Darius Garland ❤️ pic.twitter.com/97IJlv37Ro — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

11/11 au tir les Hornets. Au calme. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

5/5 du parking pour LaMelo Ball qui vient de toiser DeRozan avant de pull up de 9 mètres. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Il est PAS HUMAIN 😳pic.twitter.com/0HRycRLg5n — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Pour le dernier match de leur saison régulière à domicile, les Bulls sont en train de se faire rouler dessus par les Hornets. 25 points de retard, tête baissée, aucun effort collectif et des adversaires qui se baladent en face. C’est vraiment dur à regarder. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

TRAE YOUNG, DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE 🥶🥶🥶pic.twitter.com/4xmdtED6k9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Luka Doncic ne participera pas au dernier match de la saison des Mavs. Il vient de prendre sa 16ème faute technique, synonyme de suspension.pic.twitter.com/5JOXubg2gZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Tout le monde sait ce qui va se passer. Je sais.

Tu sais.

Il sait.

Nous savons.

Vous savez.

Ils savent. SPLASH.pic.twitter.com/aaRGQTEOuo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Ils ont vraiment mis 0 en GRAVITÉ quand ils ont créé Jalen Green.pic.twitter.com/Bj8l3pdbLX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

JE SUIS PAS SÛR pic.twitter.com/EyfYvriK5t — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Jsuis mort Hornacek et Silas se tapent une barre à 5sec de la fin du match après avoir pris un potentiel panier de la victoire, remporter le match c’est le cadet de leurs soucis pic.twitter.com/CqxEb4rzSc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

OFFICIEL : les Raptors finissent 5èmes de la Conférence Est ! Ils affronteront soit Boston, soit Philadelphie au 1er tour des Playoffs. pic.twitter.com/bTbygnpCjj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

OFFICIEL : les Bulls finissent 6èmes de la Conférence Est ! Ils affronteront soit Milwaukee, Boston, soit Philadelphie au 1er tour des Playoffs. pic.twitter.com/eRf71Uw5z2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Victoire des Nets, 118 à 107 ! Brooklyn est désormais 7ème et contrôle son destin. Si les Nets battent logiquement Indiana ce dimanche, Kevin Durant et ses potes finiront 7èmes et joueront donc le Playin Tournament à domicile. pic.twitter.com/Sz5t5sqop8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Bruce Brown, énorme ce soir face aux Cavs. pic.twitter.com/8gJIpYndSB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Les Bulls étaient à 38 victoires – 21 défaites juste après la pause du All-Star Break. Depuis ? 22 matchs, 7 victoires, 15 défaites. Momentum atroce à l’approche des Playoffs. pic.twitter.com/qm1TZT9yoB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Défaite qui coûte cher à Atlanta. Les Hawks sont désormais à égalité en 9eme place avec les Hornets, mais pour jouer le match 7/8 plutôt que le match 9/10 Atlanta devra (1) battre les Rockets et (2) espérer que Cleveland perde contre Milwaukee. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Si Milwaukee bat les Cavs dimanche… Si Brooklyn bat les Pacers dimanche… Et si Brooklyn remporte son 1er match du Playin Tournament à domicile… On aura bien un 1er tour de Playoffs entre les Nets et les Bucks dès le weekend prochain. Quelques « si », mais rien de fou. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Officiel : les Mavs auront l’avantage du terrain au 1er tour des Playoffs. 3eme ou 4eme, il faut encore voir où Dallas finira au classement mais quoi qu’il en soit Luka et ses copains démarreront les Playoffs à domicile, contre Utah ou Denver. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Incroyable. J’ai pas les mots pour ce dernier quart temps des Suns. J’ai pas les mots non plus pour ce dernier quart temps du Jazz. Choqué. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Je sais pas si on peut appeler ça une humiliation, mais ce que viennent de faire les Suns dans ce dernier quart s’en rapproche le plus, collectivement. 36 à 12 (!!!) dans le money time. Exécution, exécution, intelligence, attaque, défense, punition. Une leçon d’expérience. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Je serais vraiment déçu si ces Suns ne gagnaient pas de titre. C’est ce qu’il y a de plus proche d’une équipe complète, du premier au dernier homme, du tout terrain au demi terrain, chez eux comme chez toi, avec style et expérience. Vraiment très, très impressionnants. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Les 3 derniers matchs de @JaylenHoard : 24 points, 21 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. 23 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre. 27 points, 17 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre. ❤️❤️❤️👏👏👏🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/7Ivw5KryDr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

# Le Top 10 de la nuit

