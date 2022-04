Incroyable, les Lakers ont gagné un match : victoire autoritaire contre cinq intérimaires, parfait pour préparer… rien du tout

C’était le match de la nuit (pas du tout), la rencontre qui pouvait tout changer au classement (absolument rien), et les Lakers ont su tirer leur épingle du jeu face à une équipe du Thunder qui ne cache même plus ses intentions de tanking désormais. Enfin une win pour L.A., dommage que ça arrive trop tard.

Monde parallèle, 8 avril 2022. LeBron James est en civil sur le bord du terrain au Staples Center. À côté de lui, Anthony Davis et Russell Westbrook, eux aussi off, partagent quelques vannes pour passer le temps entre deux encouragements pour les coéquipiers. Il faut dire que les Lakers sont en haut du classement avec 60 victoires et seulement 20 défaites et ce match contre le Thunder est l’occasion idéale pour faire souffler le trio magique de L.A. et faire chauffer un peu les seconds couteaux avant les Playoffs. Stanley Johnson confirme ses belles dispositions, Dwight Howard joue au grand frère, Wenyen Gabriel fête son nouveau contrat avec une perf’ solide. Les Lakers sont confiants pour les joutes printanières, le rival Phoenix et le reste de la Ligue n’ont qu’à bien se tenir. Les blagues sur l’âge des Angelinos et le fit avec Brodie n’auront finalement duré qu’un temps à L.A. Capable de vivre sans le ballon et même de planter quelques banderilles de loin, l’ancien marsupilami a rejoint le TGV LeBron et un Anthony Davis débarrassé des blessures et plus dominant que jamais. Le Big 3 fonctionne à plein régime et la franchise chère à Jeanie Buss est prête à jouer le coup à fond pour accrocher une dix-huitième bannière au plafond du Staples Center. Pardon, de la Crypto.com Arena (beurk). Un accomplissement majeur qui permettrait de faire tomber Boston de son pied d’estale mais aussi de renforcer encore plus la legacy d’un LeBron James meilleur scoreur de la Ligue à 37 ans et plus légendaire que jamais.

Monde (presque) réel, 8 avril 2022. LeBron James est en civil au bord du terrain, Anthony Davis et Russell Westbrook sont à ses côtés à checker leurs téléphones. Le monosourcil publie un énième tweet pour expliquer que les Lakers auraient gagné le titre sans les blessures. Il se retourne alors vers Brodie pour savoir ce qu’il fait. Le meneur ne peut pas s’empêcher de claquer un sourire en montrant la suite qu’il vient de réserver à Cancun. Jacuzzi dans la chambre, salle de muscu privative et cupcakes illimités tous les matins pour le petit-dej’. Le King est obligé de reprendre ses deux copains : y’a un match à mater et les seconds couteaux font le boulot face au Thunder. Westbrook lui répond que même Frank Vogel est en train de gratter une lettre de motivation sur le banc. Le gourou prépare déjà son passage prochain à Pôle Emploi après l’élimination précoce des Lakers. Et puis, comment ne pas être focus contre la terrifiante équipe d’OKC ? 6 joueurs en tenue, dont un qui passe la soirée en foul trouble. Pas de bol, c’est le seul avec un chouilla de référence. Le reste ? Un two-way player, un joueur en couveuse, des mecs sous contrat pour dix jours dont certains (hello Jaylen Hoard) qui sont capables de sortir quelques très beaux chiffres. Voilà donc l’alignement des planètes nécessaire pour voir L.A. remporter un match. Il aura fallu attendre un peu moins de trois semaines pour regoûter à cette saveur pour les fans. À peine le temps de lever les bras au ciel qu’il faut déjà redescendre sur terre, la victoire n’aura servi à rien. Plus qu’un match avant les vacances et elles vont faire du bien à beaucoup de monde à Los Angeles.

La victoire contre le Thunder aurait pu être une répétition générale pour les Lakers, mais on se fera une joie d’oublier ce match d’ici les prochaines 24h. Place (bientôt) au gros chantier côté L.A., et il promet d’être large.